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Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине

Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине

Россия рассчитывает на сохранение непредвзятости ЮНИСЕФ по конфликту на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:30

2022-03-08T00:30

2022-03-08T07:57

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

украина

юнисеф

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ООН, 7 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сохранение непредвзятости ЮНИСЕФ по конфликту на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/inostrantsy-1777101419.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

украина

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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