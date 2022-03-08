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Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине
Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине
Россия рассчитывает на сохранение непредвзятости ЮНИСЕФ по конфликту на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:30
2022-03-08T00:30
2022-03-08T07:57
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
юнисеф
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ООН, 7 мар — РИА Новости. Россия рассчитывает на сохранение непредвзятости ЮНИСЕФ по конфликту на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина, юнисеф, василий небензя, оон
00:30 08.03.2022 (обновлено: 07:57 08.03.2022)
Небензя выразил надежду на непредвзятость ЮНИСЕФ в ситуации на Украине
Небензя: Россия рассчитывает на сохранение непредвзятости ЮНИСЕФ по конфликту на Украине