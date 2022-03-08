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Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет

Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет - РИА Новости, 08.03.2022

Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет

Президент Владимир Путин в обращении по случаю 8 Марта предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:10

2022-03-08T00:10

2022-03-08T13:51

общество

россия

москва

международный женский день

владимир путин

социальные выплаты

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в обращении по случаю 8 Марта предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты беременным и семьям с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет.Глава государства также обратился лично к россиянкам. Он поздравил их с Международным женским днем и пожелал, чтобы их окружало внимание и душевное тепло близких людей и чтобы к ним возвращались доброта и участие, которое они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям."Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам — за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях", — добавил глава государства.Путин указал, что много женщин трудится в больницах, поликлиниках, на скорой на самых разных уровнях — от нянечек и санитарок и до главных врачей."В последние два года вы работаете в очень непростых условиях с огромными и порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю", — сказал президент.В заключение он добавил, что женщины делают мир лучше и добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости.

https://ria.ru/20220308/prazdnik-1776715093.html

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"Вы делаете мир лучше, добрее" – Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал, чтобы они были окружены вниманием и душевным теплом близких людей и чтобы к ним возвращались доброта и участие, которое они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям. 2022-03-08T00:10 true PT4M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

общество, россия, москва, международный женский день, владимир путин, социальные выплаты