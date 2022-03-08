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Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет
Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет - РИА Новости, 08.03.2022
Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет
Президент Владимир Путин в обращении по случаю 8 Марта предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:10
2022-03-08T00:10
2022-03-08T13:51
общество
россия
москва
международный женский день
владимир путин
социальные выплаты
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин в обращении по случаю 8 Марта предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.Президент напомнил, что в России уже предусмотрены ежемесячные выплаты беременным и семьям с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет.Глава государства также обратился лично к россиянкам. Он поздравил их с Международным женским днем и пожелал, чтобы их окружало внимание и душевное тепло близких людей и чтобы к ним возвращались доброта и участие, которое они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям."Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам — за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях", — добавил глава государства.Путин указал, что много женщин трудится в больницах, поликлиниках, на скорой на самых разных уровнях — от нянечек и санитарок и до главных врачей."В последние два года вы работаете в очень непростых условиях с огромными и порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю", — сказал президент.В заключение он добавил, что женщины делают мир лучше и добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости.
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"Вы делаете мир лучше, добрее" – Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта
Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем и пожелал, чтобы они были окружены вниманием и душевным теплом близких людей и чтобы к ним возвращались доброта и участие, которое они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
2022-03-08T00:10
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PT4M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, москва, международный женский день, владимир путин, социальные выплаты
00:10 08.03.2022 (обновлено: 13:51 08.03.2022)
Путин рассказал о новых выплатах на детей от восьми до 16 лет
Президент Путин объявил о выплатах на детей от восьми до 16 лет семьям с низким доходом
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин в обращении
по случаю 8 Марта предложил с 1 апреля установить выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом, они начнут получать их уже с мая.
"Со своей стороны государство будет делать все для поддержки семей. Это наш безусловный приоритет. <...> Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от восьми до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их", — сказал он.
Владимир Путин
Президент России
Президент напомнил, что в России
уже предусмотрены ежемесячные выплаты беременным и семьям с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей от восьми до 16 лет.
Глава государства также обратился лично к россиянкам. Он поздравил их с Международным женским днем
и пожелал, чтобы их окружало внимание и душевное тепло близких людей и чтобы к ним возвращались доброта и участие, которое они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
"Мы живем в сложное время: глобальные экономические вызовы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Но даже в период тяжелейших испытаний времен Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам. И эта любовь служила опорой и вдохновляла. И сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности женам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, подругам — за вашу верность, надежность и поддержку в любых испытаниях", — добавил глава государства.
Путин указал, что много женщин трудится в больницах, поликлиниках, на скорой на самых разных уровнях — от нянечек и санитарок и до главных врачей.
"В последние два года вы работаете в очень непростых условиях с огромными и порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю", — сказал президент.
В заключение он добавил, что женщины делают мир лучше и добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости.