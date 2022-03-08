https://ria.ru/20220308/vsu-1777168939.html
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка - РИА Новости, 08.03.2022
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:41
2022-03-08T17:41
2022-03-08T19:06
в мире
украина
мариуполь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777174850_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a17e40710579d9ecfe340b953a162627.jpg
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости.Отступая, украинские военные обстреляли поселок минами, что привело к серьезным разрушениям.По информации РИА Новости, отступившие военные находились до этого в Талаковке много лет и прекрасно знали местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220308/mariupol-1777142813.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777134651.html
украина
мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777174850_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce6fc213656873743eb7a85e2ebe00fa.jpg
Разграбленные магазины в поселке Талаковка
Корреспондент РИА Новости показывает разграбленные магазины в поселке Талаковка под Мариуполем.
2022-03-08T17:41
true
PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия
17:41 08.03.2022 (обновлено: 19:06 08.03.2022)
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь