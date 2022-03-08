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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/vsu-1777168939.html
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка - РИА Новости, 08.03.2022
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:41
2022-03-08T19:06
в мире
украина
мариуполь
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости.Отступая, украинские военные обстреляли поселок минами, что привело к серьезным разрушениям.По информации РИА Новости, отступившие военные находились до этого в Талаковке много лет и прекрасно знали местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/mariupol-1777142813.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777134651.html
украина
мариуполь
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Разграбленные магазины в поселке Талаковка
Корреспондент РИА Новости показывает разграбленные магазины в поселке Талаковка под Мариуполем.
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РИА Новости
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в мире, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия
17:41 08.03.2022 (обновлено: 19:06 08.03.2022)
 
ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка

ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости.
Отступая, украинские военные обстреляли поселок минами, что привело к серьезным разрушениям.
Военнослужащие ДНР на блок-посту - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
13:17
Беженец из Мариуполя рассказал, как по нему стреляли боевики из нацбатов
По информации РИА Новости, отступившие военные находились до этого в Талаковке много лет и прекрасно знали местных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Окраины Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
11:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМариупольВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинРоссия
 
 
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