https://ria.ru/20220308/vsu-1777168939.html

ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка

ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка - РИА Новости, 08.03.2022

ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка

ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:41

2022-03-08T17:41

2022-03-08T19:06

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВСУ разграбили все магазины в поселке Талаковка и ушли в Мариуполь, передает корреспондент РИА Новости.Отступая, украинские военные обстреляли поселок минами, что привело к серьезным разрушениям.По информации РИА Новости, отступившие военные находились до этого в Талаковке много лет и прекрасно знали местных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/mariupol-1777142813.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777134651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разграбленные магазины в поселке Талаковка Корреспондент РИА Новости показывает разграбленные магазины в поселке Талаковка под Мариуполем. 2022-03-08T17:41 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, мариуполь, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, россия