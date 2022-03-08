00:12 08.03.2022 (обновлено: 09:44 08.03.2022)
Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные
Путин заявил, что срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта.
Глава государства обратился к родным военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.
"Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса", — сказал Путин.
Глава государства также поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах. "Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству", — сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.