https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html

Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные

Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные - РИА Новости, 08.03.2022

Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные

Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут, заявил... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:12

2022-03-08T00:12

2022-03-08T09:44

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта.Глава государства обратился к родным военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.Глава государства также поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах. "Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html

https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире