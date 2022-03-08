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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/voennye-1777100785.html
Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные
Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные - РИА Новости, 08.03.2022
Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные
Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут, заявил... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:12
2022-03-08T09:44
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
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луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта.Глава государства обратился к родным военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.Глава государства также поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах. "Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777045534.html
https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html
донецкая народная республика
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире
00:12 08.03.2022 (обновлено: 09:44 08.03.2022)
 
Путин: задачи на Украине решают только профессиональные военные

Путин заявил, что срочники не участвуют и не будут участвовать в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Солдаты-срочники не участвуют и не будут участвовать в специальной военной операции на Украине, дополнительно призывать резервистов из запаса не станут, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с 8 Марта.
Глава государства обратился к родным военнослужащих, которые сейчас участвуют в специальной военной операции.

"Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса", — сказал Путин.

Глава государства также поблагодарил женщин, которые служат в Вооруженных силах. "Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооруженных сил России. Спасибо вам за верность Отечеству", — сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 15:38
Путин дал председателю Евросовета оценку хода переговоров с Украиной
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: приостановка спецоперации возможна лишь при прекращении Киевом боев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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