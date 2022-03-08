https://ria.ru/20220308/unilever-1777187624.html

Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и импорт из нее

Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и импорт из нее - РИА Новости, 09.03.2022

Unilever приостановила экспорт продукции в Россию и импорт из нее

Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам,... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-08T21:24

2022-03-08T21:24

2022-03-09T09:31

экономика

россия

unilever

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/24111/18/241111825_40:0:1048:567_1920x0_80_0_0_50f7395d5c7015f33a68fae2f23e9b30.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее."Мы приостановили весь импорт и экспорт нашей продукции в Россию и из нее и прекратили все расходы на СМИ и рекламу. Мы не будем инвестировать в страну и не будем получать прибыль от нашего присутствия в России. Мы продолжим поставлять произведенные в России повседневные предметы первой необходимости и гигиенические средства для людей в стране", - указывается в заявлении Unilever.Отмечается, что это решение принято на фоне ситуации на Украине.Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. Штат насчитывает 149 тысяч человек. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 190 стран мира.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/mcdonalds-1777185228.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, unilever