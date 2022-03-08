https://ria.ru/20220308/ukraina-1777168187.html

Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России

Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 08.03.2022

Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России

Официальный Киев не контролирует положение дел на Украине, не может обеспечить выполнение взятых обязательств, все основополагающие решения по сути принимаются... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T17:35

2022-03-08T17:35

2022-03-08T17:35

в мире

россия

киев

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный Киев не контролирует положение дел на Украине, не может обеспечить выполнение взятых обязательств, все основополагающие решения по сути принимаются националистами и их пособниками, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и поселках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародерства, которые приняли уже катастрофические масштабы", - отметил Мизинцев."Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране, не может обеспечить выполнение взятых обязательств. Все основополагающие решения по сути принимаются националистами и их пособниками", - добавил генерал.Банды радикалов продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России, отметил Мизинцев.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163223.html

россия

киев

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр