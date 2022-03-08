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https://ria.ru/20220308/ukraina-1777168187.html
Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России
Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России - РИА Новости, 08.03.2022
Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России
Официальный Киев не контролирует положение дел на Украине, не может обеспечить выполнение взятых обязательств, все основополагающие решения по сути принимаются... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T17:35
2022-03-08T17:35
в мире
россия
киев
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный Киев не контролирует положение дел на Украине, не может обеспечить выполнение взятых обязательств, все основополагающие решения по сути принимаются националистами и их пособниками, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и поселках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародерства, которые приняли уже катастрофические масштабы", - отметил Мизинцев."Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране, не может обеспечить выполнение взятых обязательств. Все основополагающие решения по сути принимаются националистами и их пособниками", - добавил генерал.Банды радикалов продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России, отметил Мизинцев.
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в мире, россия, киев, министерство обороны рф (минобороны рф), ситуация в днр и лнр
17:35 08.03.2022
 
Киев не контролирует ситуацию на Украине, заявили в Минобороны России

Минобороны: Киев не контролирует ситуацию на Украине, все решают националисты

© REUTERS / Mykola Tymchenko Участник сил территориальной обороны в Киеве
Участник сил территориальной обороны в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Mykola Tymchenko
Участник сил территориальной обороны в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Официальный Киев не контролирует положение дел на Украине, не может обеспечить выполнение взятых обязательств, все основополагающие решения по сути принимаются националистами и их пособниками, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Киевский режим в результате потери гражданско-правового управления в городах и поселках своими беспомощными действиями на практике поддерживает царящий на подконтрольных бандеровским бандам территориях хаос, не замечает многочисленные факты мародерства, которые приняли уже катастрофические масштабы", - отметил Мизинцев.
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: Киев подтвердил только один маршрут эвакуации мирных граждан
"Это говорит о том, что официальный Киев не контролирует положение дел в своей собственной стране, не может обеспечить выполнение взятых обязательств. Все основополагающие решения по сути принимаются националистами и их пособниками", - добавил генерал.
Банды радикалов продолжают запугивать удерживаемых в городах мирных граждан, угрожая им убийством при попытках эвакуации в сторону России, отметил Мизинцев.
 
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