https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163878.html

На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит

На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит - РИА Новости, 08.03.2022

На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит

Батальоны теробороны на Украине продолжают удерживать в качестве "живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:58

2022-03-08T16:58

2022-03-08T17:22

министерство обороны рф (минобороны рф)

мариуполь

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Батальоны теробороны на Украине продолжают удерживать в качестве "живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, а также около 2 тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами", - сказал он.По словам генерала, продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/kiev-1777164155.html

мариуполь

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин