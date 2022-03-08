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На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит
На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит - РИА Новости, 08.03.2022
На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит
Батальоны теробороны на Украине продолжают удерживать в качестве "живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил во вторник начальник Национального центра... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:58
2022-03-08T17:22
министерство обороны рф (минобороны рф)
мариуполь
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Батальоны теробороны на Украине продолжают удерживать в качестве "живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, а также около 2 тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами", - сказал он.По словам генерала, продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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мариуполь
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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министерство обороны рф (минобороны рф), мариуполь, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
16:58 08.03.2022 (обновлено: 17:22 08.03.2022)
 
На Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит

Минобороны: на Украине более четырех миллионов мирных граждан удерживают как живой щит

© AP Photo / Sergei GritsЖилые дома в Мариуполе, Украина
Жилые дома в Мариуполе, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Жилые дома в Мариуполе, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Батальоны теробороны на Украине продолжают удерживать в качестве "живого щита" 4,5 миллиона мирных граждан, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Боевики батальонов территориальной обороны продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, а также около 2 тысяч иностранцев, изъявивших желание уже сейчас эвакуироваться в безопасные места от ужасов и произвола, устроенных националистами", - сказал он.
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По словам генерала, продолжает поступать информация о случаях дискриминации прав человека по расовому признаку со стороны неонацистов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)МариупольВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФРоссияВладимир Путин
 
 
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