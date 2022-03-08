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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163597.html
Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны
Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.03.2022
Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны
Мирные жители Украины сообщают о зверствах украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах, есть аудио- и видеопротоколы, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:57
2022-03-08T18:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
национальный центр управления обороной рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мирные жители Украины сообщают о зверствах украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах, есть аудио- и видеопротоколы, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в базе данных НЦУО с учетом истекших суток документально обработано уже 2 миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины."Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах", - подчеркнул генерал."Эта база данных станет прямым свидетельством беспредела и преступлений киевской власти против граждан Украины", - подчеркнул генерал.Минобороны РФ не будет никому передавать обращения жителей Украины, так как опасается, что эти сведения попадут к украинским нацистам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Российскую Федерацию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем. Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы", - сказал он.Генерал добавил, что "по этой же причине мы опасаемся передавать эти сведения представителям Организации Объединённых Наций, так как детальная информация о гражданах Украины может также попасть в руки националистам"."А ведь обладая этими объективными данными, представители ООН, перестали бы с высоких трибун голословно обвинять Россию в невыполнении гуманитарных обязательств, а также заявлять о якобы отсутствии украинцев и иностранных граждан, желающих выехать в Российскую Федерацию, как вчера официально заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс", - заявил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html
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в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, национальный центр управления обороной рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
16:57 08.03.2022 (обновлено: 18:51 08.03.2022)
 
Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны

Генерал Мизинцев: Минобороны собирает свидетельства украинцев о зверствах националистов

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мирные жители Украины сообщают о зверствах украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах, есть аудио- и видеопротоколы, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, в базе данных НЦУО с учетом истекших суток документально обработано уже 2 миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины.
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Киев пережил исход
"Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах", - подчеркнул генерал.
"Эта база данных станет прямым свидетельством беспредела и преступлений киевской власти против граждан Украины", - подчеркнул генерал.
Минобороны РФ не будет никому передавать обращения жителей Украины, так как опасается, что эти сведения попадут к украинским нацистам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Российскую Федерацию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем. Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы", - сказал он.
Донецкая и Луганская народные республики
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Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
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Генерал добавил, что "по этой же причине мы опасаемся передавать эти сведения представителям Организации Объединённых Наций, так как детальная информация о гражданах Украины может также попасть в руки националистам".
"А ведь обладая этими объективными данными, представители ООН, перестали бы с высоких трибун голословно обвинять Россию в невыполнении гуманитарных обязательств, а также заявлять о якобы отсутствии украинцев и иностранных граждан, желающих выехать в Российскую Федерацию, как вчера официально заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс", - заявил Мизинцев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ДонбассНациональный центр управления обороной РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияООНВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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