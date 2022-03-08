https://ria.ru/20220308/ukraina-1777163597.html

Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны

Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 08.03.2022

Жители Украины сообщают о зверствах националистов, заявили в Минобороны

Мирные жители Украины сообщают о зверствах украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах, есть аудио- и видеопротоколы, сообщил во вторник... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:57

2022-03-08T16:57

2022-03-08T18:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

национальный центр управления обороной рф

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777006065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bd0b37b2eda04672308795538b6d34e0.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мирные жители Украины сообщают о зверствах украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах, есть аудио- и видеопротоколы, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, в базе данных НЦУО с учетом истекших суток документально обработано уже 2 миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины."Хотел бы обратить внимание, что данная база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах", - подчеркнул генерал."Эта база данных станет прямым свидетельством беспредела и преступлений киевской власти против граждан Украины", - подчеркнул генерал.Минобороны РФ не будет никому передавать обращения жителей Украины, так как опасается, что эти сведения попадут к украинским нацистам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Российскую Федерацию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем. Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы", - сказал он.Генерал добавил, что "по этой же причине мы опасаемся передавать эти сведения представителям Организации Объединённых Наций, так как детальная информация о гражданах Украины может также попасть в руки националистам"."А ведь обладая этими объективными данными, представители ООН, перестали бы с высоких трибун голословно обвинять Россию в невыполнении гуманитарных обязательств, а также заявлять о якобы отсутствии украинцев и иностранных граждан, желающих выехать в Российскую Федерацию, как вчера официально заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс", - заявил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, национальный центр управления обороной рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, оон, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр