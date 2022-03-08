https://ria.ru/20220308/ukraina-1777162114.html

Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую

Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую - РИА Новости, 08.03.2022

Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:43

2022-03-08T16:43

2022-03-08T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

алексей гончаренко

наталья поклонская

украина

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, посетившую Херсонскую область с гуманитарной миссией.Ранее Поклонская сообщила, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медикаменты. При этом, по ее словам, украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению, вплоть до поджога домов, если те принимают гуманитарную помощь от России. При этом Поклонская заверила, что намерена и дальше оказывать помощь на систематической основе."За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы. Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, алексей гончаренко, наталья поклонская, украина