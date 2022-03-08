16:43 08.03.2022 (обновлено: 17:20 08.03.2022)
Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую
Депутат Верховной рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую, приехавшую на Украину
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, посетившую Херсонскую область с гуманитарной миссией.
Ранее Поклонская сообщила, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медикаменты. При этом, по ее словам, украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению, вплоть до поджога домов, если те принимают гуманитарную помощь от России. При этом Поклонская заверила, что намерена и дальше оказывать помощь на систематической основе.
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область
"За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы. Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали