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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777162114.html
Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую
Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую - РИА Новости, 08.03.2022
Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:43
2022-03-08T17:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
алексей гончаренко
наталья поклонская
украина
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, посетившую Херсонскую область с гуманитарной миссией.Ранее Поклонская сообщила, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медикаменты. При этом, по ее словам, украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению, вплоть до поджога домов, если те принимают гуманитарную помощь от России. При этом Поклонская заверила, что намерена и дальше оказывать помощь на систематической основе."За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы. Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, алексей гончаренко, наталья поклонская, украина
16:43 08.03.2022 (обновлено: 17:20 08.03.2022)
 
Депутат Рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую

Депутат Верховной рады Гончаренко открыл "сафари" на Поклонскую, приехавшую на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Алексей Гончаренко
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, посетившую Херсонскую область с гуманитарной миссией.
Ранее Поклонская сообщила, что совместно с Росгвардией доставила продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медикаменты. При этом, по ее словам, украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению, вплоть до поджога домов, если те принимают гуманитарную помощь от России. При этом Поклонская заверила, что намерена и дальше оказывать помощь на систематической основе.
© Фото : @NataliaPoklonskaya/TelegramНаталья Поклонская во время визита в Херсонскую область
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Фото : @NataliaPoklonskaya/Telegram
Наталья Поклонская во время визита в Херсонскую область
"За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы. Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАлексей ГончаренкоНаталья ПоклонскаяУкраина
 
 
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