https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html

Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной

Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022

Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, Киев закроет его сам,... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:48

2022-03-08T15:48

2022-03-08T15:59

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, Киев закроет его сам, призвал дать оружие."Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - написал он в Facebook.Власти Украины неоднократно требовали от западных партнеров закрыть небо над страной.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html

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киев

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, киев, нато