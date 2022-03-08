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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777156785.html
Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной
Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022
Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, Киев закроет его сам,... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:48
2022-03-08T15:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
киев
нато
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, Киев закроет его сам, призвал дать оружие."Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - написал он в Facebook.Власти Украины неоднократно требовали от западных партнеров закрыть небо над страной.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html
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в мире, украина, киев, нато
15:48 08.03.2022 (обновлено: 15:59 08.03.2022)
 
Секретарь СНБО пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной

Секретарь СНБО Данилов пригрозил без помощи НАТО закрыть небо над Украиной

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСекретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, Киев закроет его сам, призвал дать оружие.
"Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - написал он в Facebook.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
15:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО
Власти Украины неоднократно требовали от западных партнеров закрыть небо над страной.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что закрытие неба над Украиной будет иметь колоссальные последствия не только для РФ, но и Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаКиевНАТО
 
 
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