Захарова рассказала о цинизме Германии, отправившей неонацистов на Украину
Захарова: отрицая нацизм на Украине, Германия посылает туда своих неонацистов-добровольцев
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Цинизм Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть тезис РФ об активности неонацистов на Украине, он еще и посылает туда "добровольцев неонацистов", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Чудовищный цинизм Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть наш тезис об активности неонацистов на Украине, он еще и посылает туда "добровольцев", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о том, что власти ФРГ официально признали, что на стороне Украины могут воевать граждане Германии.
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По ее словам, воевать едут "не просто рядовые неравнодушные бюргеры. А самые настоящие неонацисты".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.