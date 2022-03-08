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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине
Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что спецназ республики занял украинский населенный пункт. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:30
2022-03-08T17:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
рамзан кадыров
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что спецназ республики занял украинский населенный пункт."Наши бойцы под руководством знаменитых командиров — Магомеда Тушаева, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — выполнили задачу без потерь, разгромив нацистов и заняв еще одну их бывшую дислокацию. Очень важно, что при проведении спецоперации не пострадал ни один мирный житель", — написал глава региона. Он добавил, что местные жители просят спецназ не церемониться с националистами. Чеченские бойцы, в свою очередь, поделились деньгами, пайком, медикаментами."Спецназ двинулся дальше. Я поздравляю наших парней с очередным успехом! Уверен, в скором будущем освобождена будет вся Украина. За этот результат отвечают самые лучшие сыны мира, а если где-то им понадобится подмога, то у миллионов добровольцев чешутся руки, чтобы надавать тумаков нацистам", — заключил Кадыров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рамзан кадыров
15:30 08.03.2022 (обновлено: 17:00 08.03.2022)
 
Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине

Кадыров: чеченский спецназ освободил еще один населенный пункт на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Военнослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что спецназ республики занял украинский населенный пункт.
"Наши бойцы под руководством знаменитых командиров — Магомеда Тушаева, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — выполнили задачу без потерь, разгромив нацистов и заняв еще одну их бывшую дислокацию. Очень важно, что при проведении спецоперации не пострадал ни один мирный житель", — написал глава региона.
Он добавил, что местные жители просят спецназ не церемониться с националистами. Чеченские бойцы, в свою очередь, поделились деньгами, пайком, медикаментами.
"Спецназ двинулся дальше. Я поздравляю наших парней с очередным успехом! Уверен, в скором будущем освобождена будет вся Украина. За этот результат отвечают самые лучшие сыны мира, а если где-то им понадобится подмога, то у миллионов добровольцев чешутся руки, чтобы надавать тумаков нацистам", — заключил Кадыров.
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Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФРамзан Кадыров
 
 
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