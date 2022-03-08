https://ria.ru/20220308/ukraina-1777154854.html

Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине

Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Кадыров сообщил об освобождении еще одного населенного пункта на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что спецназ республики занял украинский населенный пункт. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:30

2022-03-08T15:30

2022-03-08T17:00

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы рф

рамзан кадыров

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что спецназ республики занял украинский населенный пункт."Наши бойцы под руководством знаменитых командиров — Магомеда Тушаева, Даниила Мартынова и Хусейна Межидова — выполнили задачу без потерь, разгромив нацистов и заняв еще одну их бывшую дислокацию. Очень важно, что при проведении спецоперации не пострадал ни один мирный житель", — написал глава региона. Он добавил, что местные жители просят спецназ не церемониться с националистами. Чеченские бойцы, в свою очередь, поделились деньгами, пайком, медикаментами."Спецназ двинулся дальше. Я поздравляю наших парней с очередным успехом! Уверен, в скором будущем освобождена будет вся Украина. За этот результат отвечают самые лучшие сыны мира, а если где-то им понадобится подмога, то у миллионов добровольцев чешутся руки, чтобы надавать тумаков нацистам", — заключил Кадыров.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, рамзан кадыров