https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html

В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО

В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО - РИА Новости, 08.03.2022

В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T15:01

2022-03-08T15:01

2022-03-08T15:16

нато

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны гарантии безопасности.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное – физически защитить Украину", - приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Он также заявил, что в Киеве "не воспринимают никакие российские ультиматумы как таковые".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html

https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

нато, в мире, украина, владимир зеленский