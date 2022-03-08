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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777152436.html
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО - РИА Новости, 08.03.2022
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T15:01
2022-03-08T15:16
нато
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны гарантии безопасности.Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях."Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное – физически защитить Украину", - приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.Он также заявил, что в Киеве "не воспринимают никакие российские ультиматумы как таковые".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777138688.html
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нато, в мире, украина, владимир зеленский
15:01 08.03.2022 (обновлено: 15:16 08.03.2022)
 
В офисе Зеленского назвали условие для отказа от вступления в НАТО

Подоляк назвал условием для отказа от вступления Украины в НАТО гарантии безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскрыл условия, при которых Киев будет обсуждать вопросы отказа от членства в НАТО, по его словам, нужны гарантии безопасности.
Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Также, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, Зеленский заявил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что охладел к вопросу о вступлении Украины в НАТО
"Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное – конечно, безопасность. Прекращение боевых действий... Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить четкий и конкретный, юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приема Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное – физически защитить Украину", - приводит слова Подоляка украинское издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.
Он также заявил, что в Киеве "не воспринимают никакие российские ультиматумы как таковые".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 20:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНАТОВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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