https://ria.ru/20220308/ukraina-1777145894.html

Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы

Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы - РИА Новости, 08.03.2022

Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы

Владимир Зеленский попрекнул Международный Комитет Красный Крест за запрет на их эмблему на транспорте, который используется гуманитарными миссиями. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:48

2022-03-08T13:48

2022-03-08T13:48

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в мире

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попрекнул Международный Комитет Красный Крест за запрет на их эмблему на транспорте, который используется гуманитарными миссиями."Мне сказали, что Международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность и это показательно. Это говорит очень много, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим и я этого не допущу", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, владимир зеленский, красный крест, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс