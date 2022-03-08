Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы
Президент Украины Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineАвтобус с эвакуированными из города Сумы, Украина
Автобус с эвакуированными из города Сумы, Украина
МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попрекнул Международный Комитет Красный Крест за запрет на их эмблему на транспорте, который используется гуманитарными миссиями.
"Мне сказали, что Международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность и это показательно. Это говорит очень много, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим и я этого не допущу", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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