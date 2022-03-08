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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777145894.html
Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы
Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы - РИА Новости, 08.03.2022
Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы
Владимир Зеленский попрекнул Международный Комитет Красный Крест за запрет на их эмблему на транспорте, который используется гуманитарными миссиями. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:48
2022-03-08T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
красный крест
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
донбасс
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попрекнул Международный Комитет Красный Крест за запрет на их эмблему на транспорте, который используется гуманитарными миссиями."Мне сказали, что Международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность и это показательно. Это говорит очень много, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим и я этого не допущу", - сказал Зеленский в своем видеообращении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, владимир зеленский, красный крест, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс
13:48 08.03.2022
 
Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы

Президент Украины Зеленский попрекнул Красный Крест за запрет на использование его эмблемы

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineАвтобус с эвакуированными из города Сумы, Украина
Автобус с эвакуированными из города Сумы, Украина - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Автобус с эвакуированными из города Сумы, Украина
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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский попрекнул Международный Комитет Красный Крест за запрет на их эмблему на транспорте, который используется гуманитарными миссиями.
"Мне сказали, что Международный Красный Крест запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает, как будто это их собственность и это показательно. Это говорит очень много, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах, но мы этого не допустим и я этого не допущу", - сказал Зеленский в своем видеообращении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
08:00
Киев пережил исход
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКрасный КрестПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРДонбасс
 
 
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