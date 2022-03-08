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СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине
Генпрокурор ФРГ Петер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:39
2022-03-08T13:40
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
россия
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Генпрокурор ФРГ Петер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах.По информации издания, речь идет о "структурной процедуре", которая служит для сохранения "улик и косвенных улик" для того, чтобы иметь возможность "позже при необходимости принять меры против отдельных преступников".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zelenskiy-1777134185.html
донецкая народная республика
украина
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, россия, признание днр и лнр в россии
13:39 08.03.2022 (обновлено: 13:40 08.03.2022)
 
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине

Reuters: генпрокурор ФРГ начал расследование "военных преступлений" на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Генпрокурор ФРГ Петер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах.
По информации издания, речь идет о "структурной процедуре", которая служит для сохранения "улик и косвенных улик" для того, чтобы иметь возможность "позже при необходимости принять меры против отдельных преступников".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраинаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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