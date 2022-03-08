https://ria.ru/20220308/ukraina-1777144751.html
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине
Генпрокурор ФРГ Петер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники в... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:39
2022-03-08T13:39
2022-03-08T13:40
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
россия
признание днр и лнр в россии
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БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Генпрокурор ФРГ Петер Франк начал расследование предполагаемых военных преступлений на Украине, сообщило во вторник издание Spiegel со ссылкой на источники в судебных кругах.По информации издания, речь идет о "структурной процедуре", которая служит для сохранения "улик и косвенных улик" для того, чтобы иметь возможность "позже при необходимости принять меры против отдельных преступников".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/zelenskiy-1777134185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, россия, признание днр и лнр в россии
13:39 08.03.2022 (обновлено: 13:40 08.03.2022)
СМИ: в Германии начали расследование "военных преступлений" на Украине
Reuters: генпрокурор ФРГ начал расследование "военных преступлений" на Украине