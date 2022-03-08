https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141824.html

FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной

FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022

FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной

Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:59

2022-03-08T12:59

2022-03-08T13:15

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

украина

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над Украиной в районе Одессы.По новой информации, он находится в небе Турции в районе Зонгулдака.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, украина