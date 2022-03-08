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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141824.html
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной
Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:59
2022-03-08T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над Украиной в районе Одессы.По новой информации, он находится в небе Турции в районе Зонгулдака.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
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Мадина Моргоева
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признание днр и лнр в россии, украина
12:59 08.03.2022 (обновлено: 13:15 08.03.2022)
 
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной

FlightRadar уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над Украиной в районе Одессы.
По новой информации, он находится в небе Турции в районе Зонгулдака.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Американские сенаторы выступили против введения бесполетной зоны на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраина
 
 
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