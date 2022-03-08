https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141824.html
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной - РИА Новости, 08.03.2022
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной
Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:59
2022-03-08T12:59
2022-03-08T13:15
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сервис Flightradar24 обновил данные о маршруте полета самолета катарской авиакомпании Qatar Airways (рейс Доха — Монреаль), который изначально якобы летел над Украиной в районе Одессы.По новой информации, он находится в небе Турции в районе Зонгулдака.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1777001058.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, украина
12:59 08.03.2022 (обновлено: 13:15 08.03.2022)
FlightRadar24 уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной
FlightRadar уточнил данные по маршруту самолета, "летевшего" над Украиной