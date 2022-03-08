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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777141284.html
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине
Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:55
2022-03-08T13:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты."Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - сказал Зеленский в видеообращении.По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах."Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение", - подчеркнул Зеленский.По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого."Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью, буквально, а не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации, жизненно необходимой противоракетной обороны", - сказал Зеленский.Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
12:55 08.03.2022 (обновлено: 13:25 08.03.2022)
 
Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине

Президент Зеленский обвинил Запад в гибели людей на Украине из-за отказа закрыть небо

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что ответственность за гибель людей на Украине лежит на западных странах, которые, по его словам, отказывается закрыть небо и предоставлять самолеты.
"Тринадцать дней, когда мы слышим только обещания. Тринадцать дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут", - сказал Зеленский в видеообращении.
По его утверждению, вина за смерть людей на Украине лежит на России, а ответственность в том числе на западных странах.
"Ответственность за это и на тех, кто уже тринадцать дней не может принять решение, где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно необходимое решение", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, лидеры западных стран могут обезопасить украинское небо от авиаударов и помочь снять блокаду, но не делают этого.
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"Сотни и сотни тысяч людей в городах на грани между жизнью и смертью, буквально, а не так, как звучит в комментариях политиков о предоставлении Украине жизненно необходимой боевой авиации, жизненно необходимой противоракетной обороны", - сказал Зеленский.
Зеленский также подчеркнул, что будет обращаться к народам стран мира, если их лидеры не приложат всех усилий чтобы "остановить войну".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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