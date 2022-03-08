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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777140720.html
Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге
Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге - РИА Новости, 08.03.2022
Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге
Украинские власти Мариуполя заявляют, что гуманитарная колонна для города уже в дороге. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T12:49
2022-03-08T12:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
мариуполь
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские власти Мариуполя заявляют, что гуманитарная колонна для города уже в дороге."Гуманитарный рейс в Мариуполь уже в дороге", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.В нем же опубликовано в видео с грузовиками и машинами&nbsp; медицинских служб.&nbsp;Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220308/pomosch-1777125015.html
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в мире, игорь конашенков, мариуполь, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
12:49 08.03.2022
 
Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге

Украинские власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариупол
Жители Мариупол - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Жители Мариупол
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские власти Мариуполя заявляют, что гуманитарная колонна для города уже в дороге.
"Гуманитарный рейс в Мариуполь уже в дороге", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.
В нем же опубликовано в видео с грузовиками и машинами  медицинских служб. 
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мишустин подписал постановление о бесплатной медпомощи беженцам из Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковМариупольВооруженные силы РФПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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