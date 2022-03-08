https://ria.ru/20220308/ukraina-1777140720.html

Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге

Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге - РИА Новости, 08.03.2022

Власти Мариуполя заявили, что гуманитарная колонна для города уже в дороге

Украинские власти Мариуполя заявляют, что гуманитарная колонна для города уже в дороге. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:49

2022-03-08T12:49

2022-03-08T12:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

игорь конашенков

мариуполь

вооруженные силы рф

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Украинские власти Мариуполя заявляют, что гуманитарная колонна для города уже в дороге."Гуманитарный рейс в Мариуполь уже в дороге", - говорится в сообщении в Telegram-канале горсовета.В нем же опубликовано в видео с грузовиками и машинами медицинских служб. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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мариуполь

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, игорь конашенков, мариуполь, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии