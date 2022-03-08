https://ria.ru/20220308/ukraina-1777137622.html

Украинские СМИ сообщили о неудачном пиаре Порошенко на блокпосте

Украинские СМИ сообщили о неудачном пиаре Порошенко на блокпосте - РИА Новости, 08.03.2022

Украинские СМИ сообщили о неудачном пиаре Порошенко на блокпосте

Украинские СМИ публикуют видео неудачного пиара экс-президента Украины Петра Порошенко на одном из блокпостов. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T12:18

2022-03-08T12:18

2022-03-08T12:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 мар – РИА Новости. Украинские СМИ публикуют видео неудачного пиара экс-президента Украины Петра Порошенко на одном из блокпостов.Видео опубликовало в своем Telegram-канале агентство УНИАН. На нем Порошенко, в военной форме, на одном из блокпостов встречает людей, которых автобусами должны доставить на ближайший вокзал.При этом военные обращаются к политику с просьбой не мешать им работать. А один из гражданских вообще отказался приветствовать Порошенко."Приветствую вас", - сказал Порошенко. "А я вас нет", - ответил мужчина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии