https://ria.ru/20220308/ukraina-1777135400.html

На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР

На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022

На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР

Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, убивают их, отнимают технику и допрашивают в неприемлемой форме, заявили в штабе... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:47

2022-03-08T11:47

2022-03-08T11:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775633326_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_9cc914f573c6298a3ad2ac1fff796698.jpg

ЕРЕВАН, 8 мар – РИА Новости. Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, убивают их, отнимают технику и допрашивают в неприемлемой форме, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."В захваченных националистами городах Украины продолжается разоружение и захват техники у сотрудников полиции. Все больше силовиков остаются без места работы, здоровья и жизни", - говорится в Telegram-канале штаба.Там же размещено видео, на котором приведен лишь один из примеров работы нового рода войск на Украине "территориальная оборона", которая накануне официально получила вооружение. На видео националисты оскорбляют сотрудников полиции, оскорбляя, требуют документы, интересуются, почему те покинули место постоянной дислокации."Боевики ставят собственные условия и законы, которые полностью разрушили все доступные цивилизационные нормы", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, мвд украины