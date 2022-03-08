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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777135400.html
На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР
На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022
На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР
Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, убивают их, отнимают технику и допрашивают в неприемлемой форме, заявили в штабе... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:47
2022-03-08T11:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ЕРЕВАН, 8 мар – РИА Новости. Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, убивают их, отнимают технику и допрашивают в неприемлемой форме, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики."В захваченных националистами городах Украины продолжается разоружение и захват техники у сотрудников полиции. Все больше силовиков остаются без места работы, здоровья и жизни", - говорится в Telegram-канале штаба.Там же размещено видео, на котором приведен лишь один из примеров работы нового рода войск на Украине "территориальная оборона", которая накануне официально получила вооружение. На видео националисты оскорбляют сотрудников полиции, оскорбляя, требуют документы, интересуются, почему те покинули место постоянной дислокации."Боевики ставят собственные условия и законы, которые полностью разрушили все доступные цивилизационные нормы", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, украина, мвд украины
11:47 08.03.2022
 
На Украине националисты терроризируют сотрудников МВД, заявили в ДНР

Штаб обороны ДНР: украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД

© REUTERS / Gleb GaranichВооруженный мужчина в Киеве
Вооруженный мужчина в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Вооруженный мужчина в Киеве
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ЕРЕВАН, 8 мар – РИА Новости. Украинские националисты развернули террор против сотрудников МВД Украины, убивают их, отнимают технику и допрашивают в неприемлемой форме, заявили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
"В захваченных националистами городах Украины продолжается разоружение и захват техники у сотрудников полиции. Все больше силовиков остаются без места работы, здоровья и жизни", - говорится в Telegram-канале штаба.
Украинский военнослужащий обыскивает мирного жителя недалеко от города Бровары, Украина - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 08:00
Украина превращается в Сомали
Там же размещено видео, на котором приведен лишь один из примеров работы нового рода войск на Украине "территориальная оборона", которая накануне официально получила вооружение. На видео националисты оскорбляют сотрудников полиции, оскорбляя, требуют документы, интересуются, почему те покинули место постоянной дислокации.
"Боевики ставят собственные условия и законы, которые полностью разрушили все доступные цивилизационные нормы", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаМВД Украины
 
 
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