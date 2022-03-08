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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777134651.html
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:40
2022-03-08T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
игорь конашенков
волноваха
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР."Боевики продолжают блокировать выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Постоянно фиксируем огневые провокации. На данный момент по вине националистов люди выйти не могут", - сказал он.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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признание днр и лнр в россии, в мире, игорь конашенков, волноваха, вооруженные силы рф
11:40 08.03.2022 (обновлено: 11:44 08.03.2022)
 
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОкраины Мариуполя
Окраины Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Окраины Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР.
"Боевики продолжают блокировать выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Постоянно фиксируем огневые провокации. На данный момент по вине националистов люди выйти не могут", - сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жители Украины проходят польско-украинскую границу через контрольно-пропускной пункт Медыка - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
11:37В мире
В Сумах начался первый этап эвакуации, сообщают украинские СМИ
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреИгорь КонашенковВолновахаВооруженные силы РФ
 
 
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