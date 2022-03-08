https://ria.ru/20220308/ukraina-1777134651.html
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:40
2022-03-08T11:40
2022-03-08T11:44
обострение ситуации в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
игорь конашенков
волноваха
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР."Боевики продолжают блокировать выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Постоянно фиксируем огневые провокации. На данный момент по вине националистов люди выйти не могут", - сказал он.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777134377.html
волноваха
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
признание днр и лнр в россии, в мире, игорь конашенков, волноваха, вооруженные силы рф
11:40 08.03.2022 (обновлено: 11:44 08.03.2022)
Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР
Народная милиция ДНР: боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи