https://ria.ru/20220308/ukraina-1777134651.html

Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР

Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.03.2022

Боевики блокируют выход жителей из Мариуполя и Волновахи, заявили в ДНР

Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:40

2022-03-08T11:40

2022-03-08T11:44

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

в мире

игорь конашенков

волноваха

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Боевики блокируют выход мирных жителей из Мариуполя Волновахи на южном направлении, заявил РИА Новости представитель народной милиции ДНР."Боевики продолжают блокировать выход мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Постоянно фиксируем огневые провокации. На данный момент по вине националистов люди выйти не могут", - сказал он.Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ с 10.00 мск вводят режим тишины для выхода мирных жителей из ряда украинских городов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220308/evakuatsiya-1777134377.html

волноваха

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии, в мире, игорь конашенков, волноваха, вооруженные силы рф