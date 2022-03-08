https://ria.ru/20220308/ukraina-1777128758.html

ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки

ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки - РИА Новости, 08.03.2022

ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки

Силы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:41

2022-03-08T10:41

2022-03-08T11:18

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Силы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины", - сказал Конашенков."Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также выведены из строя 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности в воскресенье был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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Применение вертолетов Ка-52 в ходе операции на Украине Применение вертолетов Ка-52 в ходе операции на Украине: Кадры Минобороны РФ 2022-03-08T10:41 true PT1M09S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, игорь конашенков