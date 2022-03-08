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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777128758.html
ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки
ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки - РИА Новости, 08.03.2022
ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки
Силы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:41
2022-03-08T11:18
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
игорь конашенков
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Силы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины", - сказал Конашенков."Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также выведены из строя 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.Кроме того, высокоточным оружием большой дальности в воскресенье был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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7 495 645-6601
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Применение вертолетов Ка-52 в ходе операции на Украине
Применение вертолетов Ка-52 в ходе операции на Украине: Кадры Минобороны РФ
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии, игорь конашенков
10:41 08.03.2022 (обновлено: 11:18 08.03.2022)
 
ВКС уничтожили 158 военных объектов на территории Украины за сутки

Авиация ВКС уничтожила 158 военных объектов на территории Украины за сутки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Силы ВКС России за сутки уничтожили 158 военных объектов на Украине, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение прошедших суток бомбардировочной и штурмовой авиацией ВКС России уничтожены 158 военных объектов на территории Украины", - сказал Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в воздухе сбито два МиГ-29 и один Су-27 военно-воздушных сил Украины. Также выведены из строя 2 украинских дивизиона зенитного ракетного комплекса ПВО С-300, 3 самоходных огневых установки "Бук М-1", 4 пункта управления, 2 радиолокационных станции, 9 складов боеприпасов и 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники", - сказал Конашенков.
Кроме того, высокоточным оружием большой дальности в воскресенье был выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы РоссииИгорь Конашенков
 
 
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