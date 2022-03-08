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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777127274.html
Янукович назвал причину отъезда из Украины
Янукович назвал причину отъезда из Украины - РИА Новости, 08.03.2022
Янукович назвал причину отъезда из Украины
Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его отъезд из Украины был единственной возможностью избежать гражданской войны. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:29
2022-03-08T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
украина
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его отъезд из Украины был единственной возможностью избежать гражданской войны."Наверное, не было дня и ночи за последние восемь лет, когда бы я не думал, правильно ли я поступил, покинув Украину", - говорится в его обращении, текст которого поступил в РИА Новости.По его словам, "это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины"."К сожалению, моя жертва тогда в 2014-м году не остановила майданную власть", - отметил Янукович.Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
10:29 08.03.2022
 
Янукович назвал причину отъезда из Украины

Янукович назвал отъезд из Украины единственной возможностью избежать гражданской войны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Виктор Янукович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его отъезд из Украины был единственной возможностью избежать гражданской войны.
"Наверное, не было дня и ночи за последние восемь лет, когда бы я не думал, правильно ли я поступил, покинув Украину", - говорится в его обращении, текст которого поступил в РИА Новости.
По его словам, "это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины".
"К сожалению, моя жертва тогда в 2014-м году не остановила майданную власть", - отметил Янукович.
Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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