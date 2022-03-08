https://ria.ru/20220308/ukraina-1777127274.html

Янукович назвал причину отъезда из Украины

Янукович назвал причину отъезда из Украины - РИА Новости, 08.03.2022

Янукович назвал причину отъезда из Украины

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его отъезд из Украины был единственной возможностью избежать гражданской войны. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:29

2022-03-08T10:29

2022-03-08T10:29

обострение ситуации в днр и лнр

украина

признание днр и лнр в россии

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что его отъезд из Украины был единственной возможностью избежать гражданской войны."Наверное, не было дня и ночи за последние восемь лет, когда бы я не думал, правильно ли я поступил, покинув Украину", - говорится в его обращении, текст которого поступил в РИА Новости.По его словам, "это была единственная возможность избежать широкомасштабной гражданской войны, кровопролития на всей территории Украины"."К сожалению, моя жертва тогда в 2014-м году не остановила майданную власть", - отметил Янукович.Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/krym-1777121330.html

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр