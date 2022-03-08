https://ria.ru/20220308/ukraina-1777122765.html

Янукович обратился к Зеленскому

Янукович обратился к Зеленскому - РИА Новости, 08.03.2022

Янукович обратился к Зеленскому

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:49

2022-03-08T09:49

2022-03-08T11:03

обострение ситуации в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к Владимиру Зеленскому с призывом любой ценой остановить кровопролитие."Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России", — говорится в обращении, текст которого поступил в РИА Новости.Янукович заявил, что за такой шаг будут благодарны украинский народ и партнеры Киева на Западе."Хочу по-президентски и даже немного по-отечески воззвать к Владимиру Зеленскому. Владимир Александрович, вы, наверное, мечтаете стать настоящим героем! Но героизм не показной, он не в том, чтобы воевать до последнего украинца. Он в самопожертвовании, в победе над собственной гордостью и амбициями ради сохранения жизни людей", — сказал экс-президент.Он отметил, что с болью воспринимает то, что сейчас происходит на его родине, и глубоко сочувствует тем страданиям, которые вынуждены терпеть украинцы. При этом он подчеркнул, что "в любой трагедии есть момент, когда ее еще можно остановить"."Со своего первого дня вы обещали остановить войну на Украине, и только поэтому вся Украина поддержала вас. Вы могли стать президентом мира, но, к сожалению, этого не случилось", — констатировал Янукович.Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта на территории Белоруссии. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.Четвертый раунд переговоров пройдет в самое ближайшее время, заявил ранее глава думского комитета по международным делам и член делегации Москвы Леонид Слуцкий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/kiev-1777114749.html

https://ria.ru/20220308/genotsid-1777108537.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

признание днр и лнр в россии