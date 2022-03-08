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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777119381.html
Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине
Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине
Евросоюз заявил, что Белоруссия является "соагрессором" в конфликтной ситуации на Украине. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T09:11
2022-03-08T09:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
белоруссия
генеральная ассамблея оон
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Евросоюз заявил, что Белоруссия является "соагрессором" в конфликтной ситуации на Украине.Как говорится в заявлении ЕС от понедельника, происходящее на Украине "является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность". "Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима (президента Александра - ред.) Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", - говорится в заявлении ЕС от понедельника.Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776750389.html
донецкая народная республика
россия
белоруссия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, белоруссия, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы рф, оон, признание днр и лнр в россии
09:11 08.03.2022
 
Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине

Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Евросоюз заявил, что Белоруссия является "соагрессором" в конфликтной ситуации на Украине.
Как говорится в заявлении ЕС от понедельника, происходящее на Украине "является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность". "Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима (президента Александра - ред.) Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", - говорится в заявлении ЕС от понедельника.
Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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Запад сам попросит о сотрудничестве через год санкций, заявил Лукашенко
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияБелоруссияГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы РФООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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