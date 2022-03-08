https://ria.ru/20220308/ukraina-1777119381.html

Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине

Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Евросоюз назвал Белоруссию "cоагрессором" в конфликте на Украине

Евросоюз заявил, что Белоруссия является "соагрессором" в конфликтной ситуации на Украине. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T09:11

2022-03-08T09:11

2022-03-08T09:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

белоруссия

генеральная ассамблея оон

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Евросоюз заявил, что Белоруссия является "соагрессором" в конфликтной ситуации на Украине.Как говорится в заявлении ЕС от понедельника, происходящее на Украине "является вопиющим нарушением международного права и Устава ООН и подрывает европейскую и мировую безопасность и стабильность". "Резолюция Генассамблеи ООН от прошлой недели показала, что международное сообщество объединено против агрессивной войны России. Россия при участии режима (президента Александра - ред.) Лукашенко в Белоруссии как соагрессора несет полную ответственность за потери жизни, ранения и разрушения", - говорится в заявлении ЕС от понедельника.Власти Белоруссии не раз заявляли, что ни один белорусский солдат, ни одна единица военной техники не участвуют в российской военной операции на Украине.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776750389.html

донецкая народная республика

россия

белоруссия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, белоруссия, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы рф, оон, признание днр и лнр в россии