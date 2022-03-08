Мадуро указал на ответственность Запада за деэскалацию украинского кризиса
Мадуро: ответственность за деэскалацию украинского конфликта лежит на Западе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
МЕХИКО, 8 мар - РИА Новости. Страны Запада, спровоцировавшие конфликт на Украине невыполнением договоренностей и угрозами России, несут теперь ответственность за снижение напряженности, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняющие договоренности, десятилетиями угрожающие России, десятилетиями готовящие планы расширения НАТО - первые ответственные за его деэскалацию и поиск благоприятного сценария переговоров и соглашений между сторонами конфликта - Россией и Украиной", - заявил политик в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.
Президент южноамериканской страны поручил главе МИД Феликсу Пласенсии задействовать все возможные мировые дискуссионные площадки и двусторонние контакты для достижения мира, диалога, а также гарантий безопасности, которых давно требует Россия.
"Гарантии безопасности жизненно необходимы для гигантской державы, которой является Россия, и гарантии мира - народам Земли", - добавил Мадуро.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.