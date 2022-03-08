https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html

Сын Трампа жестко высмеял "успехи" украинской армии и ложь Байдена

Сын Трампа высмеял "успехи" украинской армии и Байдена - РИА Новости, 08.03.2022

Сын Трампа жестко высмеял "успехи" украинской армии и ложь Байдена

Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий действующего главу Белого дома Джо Байдена и... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T05:59

2022-03-08T05:59

2022-03-08T09:52

обострение ситуации в днр и лнр

дональд трамп

дональд трамп-младший

в мире

владимир зеленский

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий действующего главу Белого дома Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе российской спецоперации.Сын политика опубликовал фотографию Байдена с подписью "81 миллион голосов", напоминая об официальных итогах прошлых президентских выборов в Штатах, а также три кадра, связанные с ситуацией в бывшей советской республике.На первом изображен военный пилот с подписью "призрак Киева", который, как утверждает официальный Киев, не представляя при этом никаких доказательств, якобы отличился в воздушных боях с ВКС России.На втором кадре — вид на остров Змеиный, на котором, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, во время российской спецоперации погибли все находившиеся на острове 13 пограничников, якобы отказавшиеся сдаваться в плен, за что они были посмертно удостоены звания Героя Украины. Однако, как позднее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 82 военнослужащих ВСУ, расквартированных в этом районе, добровольно сложили оружие и сдались подразделению российских вооруженных сил.На третьем фото — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках, которая в 2015 году представляла страну на конкурсе красоты Miss Grand International. По утверждению ряда западных СМИ и пользователей интернета, снимок показывает, что девушка, вероятно, вступила в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях. На самом деле фото было сделано еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны — автомат для игры в страйкбол, на что также обратил внимание Трамп-младший.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/foto-1777096235.html

https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html

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Игорь Манаширов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Манаширов

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