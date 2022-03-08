Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220308/ukraina-1777112429.html
Сын Трампа жестко высмеял "успехи" украинской армии и ложь Байдена
Сын Трампа высмеял "успехи" украинской армии и Байдена - РИА Новости, 08.03.2022
Сын Трампа жестко высмеял "успехи" украинской армии и ложь Байдена
Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий действующего главу Белого дома Джо Байдена и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T05:59
2022-03-08T09:52
обострение ситуации в днр и лнр
дональд трамп
дональд трамп-младший
в мире
владимир зеленский
игорь конашенков
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427085_0:0:2617:1472_1920x0_80_0_0_88738c32f2292e69ab2522f5074a22cd.jpg
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий действующего главу Белого дома Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе российской спецоперации.Сын политика опубликовал фотографию Байдена с подписью "81 миллион голосов", напоминая об официальных итогах прошлых президентских выборов в Штатах, а также три кадра, связанные с ситуацией в бывшей советской республике.На первом изображен военный пилот с подписью "призрак Киева", который, как утверждает официальный Киев, не представляя при этом никаких доказательств, якобы отличился в воздушных боях с ВКС России.На втором кадре — вид на остров Змеиный, на котором, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, во время российской спецоперации погибли все находившиеся на острове 13 пограничников, якобы отказавшиеся сдаваться в плен, за что они были посмертно удостоены звания Героя Украины. Однако, как позднее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 82 военнослужащих ВСУ, расквартированных в этом районе, добровольно сложили оружие и сдались подразделению российских вооруженных сил.На третьем фото — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках, которая в 2015 году представляла страну на конкурсе красоты Miss Grand International. По утверждению ряда западных СМИ и пользователей интернета, снимок показывает, что девушка, вероятно, вступила в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях. На самом деле фото было сделано еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны — автомат для игры в страйкбол, на что также обратил внимание Трамп-младший.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/foto-1777096235.html
https://ria.ru/20220307/kuleba-1777078160.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Манаширов
Игорь Манаширов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774427085_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_741100dbfe298c6f83033c6b84e49ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, дональд трамп-младший, в мире, владимир зеленский, игорь конашенков, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, россия, украина, сша, джо байден
05:59 08.03.2022 (обновлено: 09:52 08.03.2022)
 
Сын Трампа высмеял "успехи" украинской армии и Байдена

Сын экс-президента США Дональда Трампа раскритиковал Джо Байдена и украинскую армию

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в Telegram мем, высмеивающий действующего главу Белого дома Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе российской спецоперации.
Сын политика опубликовал фотографию Байдена с подписью "81 миллион голосов", напоминая об официальных итогах прошлых президентских выборов в Штатах, а также три кадра, связанные с ситуацией в бывшей советской республике.
На первом изображен военный пилот с подписью "призрак Киева", который, как утверждает официальный Киев, не представляя при этом никаких доказательств, якобы отличился в воздушных боях с ВКС России.
На втором кадре — вид на остров Змеиный, на котором, по утверждению президента Украины Владимира Зеленского, во время российской спецоперации погибли все находившиеся на острове 13 пограничников, якобы отказавшиеся сдаваться в плен, за что они были посмертно удостоены звания Героя Украины. Однако, как позднее сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, 82 военнослужащих ВСУ, расквартированных в этом районе, добровольно сложили оружие и сдались подразделению российских вооруженных сил.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 23:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генштаб ВСУ поймали на фейке о российском самолете
На третьем фото — украинская модель Анастасия Ленна с оружием в руках, которая в 2015 году представляла страну на конкурсе красоты Miss Grand International. По утверждению ряда западных СМИ и пользователей интернета, снимок показывает, что девушка, вероятно, вступила в ряды ВСУ и участвует в боевых действиях. На самом деле фото было сделано еще до начала российской спецоперации, а в руках у Ленны — автомат для игры в страйкбол, на что также обратил внимание Трамп-младший.

"Вещи, которых на самом деле никогда не было", — подписал сын экс-президента США коллаж.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 20:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины заявил о неуверенности НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДональд ТрампДональд Трамп-младшийВ миреВладимир ЗеленскийИгорь КонашенковДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииРоссияУкраинаСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала