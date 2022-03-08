https://ria.ru/20220308/ubisoft-1777099716.html

Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России

Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России - РИА Новости, 08.03.2022

Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России

Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T00:00

2022-03-08T00:00

2022-03-08T00:00

технологии

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Отмечается, что приостанавливаются как физические продажи, так и реализация диджитал-версий игр.Компания является создателем таких популярных игр, как Assassin`s Creed и Far Cry.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, россия