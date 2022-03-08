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Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России - РИА Новости, 08.03.2022
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России
Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:00
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технологии
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Отмечается, что приостанавливаются как физические продажи, так и реализация диджитал-версий игр.Компания является создателем таких популярных игр, как Assassin`s Creed и Far Cry.
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технологии, россия
00:00 08.03.2022
 
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России

Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
CC0 / /
Работа за компьютером
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что приостанавливаются как физические продажи, так и реализация диджитал-версий игр.
Компания является создателем таких популярных игр, как Assassin`s Creed и Far Cry.
 
ТехнологииРоссия
 
 
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