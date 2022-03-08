https://ria.ru/20220308/ubisoft-1777099716.html
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России - РИА Новости, 08.03.2022
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России
Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T00:00
2022-03-08T00:00
2022-03-08T00:00
технологии
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Компания-разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.Отмечается, что приостанавливаются как физические продажи, так и реализация диджитал-версий игр.Компания является создателем таких популярных игр, как Assassin`s Creed и Far Cry.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи в России
Разработчик компьютерных игр Ubisoft приостанавливает продажи своих продуктов в России