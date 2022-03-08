https://ria.ru/20220308/tseny-1777180446.html
Байден предупредил о росте цен на бензин в США из-за антироссийских санкций
Байден предупредил о росте цен на бензин в США из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 08.03.2022
Байден предупредил о росте цен на бензин в США из-за антироссийских санкций
Президент США Джо Байден предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за антироссийских санкций. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:52
2022-03-08T19:52
2022-03-08T20:10
цены на нефть
сша
россия
санкции в отношении россии
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил, что цены на бензин в стране продолжат расти из-за антироссийских санкций.Как заявил Байден журналистам, с момента начала спецоперации РФ на Украине цена бензина выросла на 75 центов за галлон."С нынешними действиями она поднимется еще выше. Но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы минимизировать повышение цен здесь, дома, из-за действий (президента РФ Владимира - ред.) Путина", - сказал Байден.Он также обратился к компаниям энергетического сектора США, призвав их не взвинчивать цены и "не использовать ситуацию" в интересах собственной прибыли за счет американских потребителей.Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей.Ранее во вторник сообщалось, что цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра).
https://ria.ru/20220308/neft-1777177701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, сша, россия, санкции в отношении россии, джо байден, в мире
19:52 08.03.2022 (обновлено: 20:10 08.03.2022)
Байден предупредил о росте цен на бензин в США из-за антироссийских санкций
Президент Байден предупредил о росте цен на бензин в США из-за антироссийских санкций