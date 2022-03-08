В МИД объяснили причину стремительного роста цен на газ в Европе
МИД: резкий рост цен на газ в Европе стал последствием отказа от "Северного потока — 2"
© РИА Новости / Екатерина СоловьеваБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока — 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
"Своевременный ввод в эксплуатацию этого газопровода отвечал бы интересам как России, так и Европы. Вместе с тем он стал заложником искусственной увязки с другими политическими сюжетами",- сказал Биричевский.
"Неизбежные последствия отказа от "Северного потока — 2" мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке",- отметил дипломат.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода " Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.