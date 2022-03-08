https://ria.ru/20220308/tseny-1777162763.html

В МИД объяснили причину стремительного роста цен на газ в Европе

В МИД объяснили причину стремительного роста цен на газ в Европе - РИА Новости, 08.03.2022

В МИД объяснили причину стремительного роста цен на газ в Европе

Стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока — 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:49

2022-03-08T16:49

2022-03-08T16:49

экономика

цены на нефть

россия

газпром

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Стремительный рост цены на газ на европейском рынке стал последствием отказа от "Северного потока — 2", Москва жалеет, что проект стал жертвой увязки политики и экономики, заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."Неизбежные последствия отказа от "Северного потока — 2" мы уже видим в виде стремительного роста цены на газ на европейском рынке",- отметил дипломат.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода " Северный поток — 2"."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.

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россия

балтийское море

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, россия, газпром, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море