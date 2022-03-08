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ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов - РИА Новости, 08.03.2022
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:13
2022-03-08T18:14
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, следует из информационного письма регулятора."В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – участники финансового рынка) (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка", - сказано в сообщении.Кроме того, Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:13 08.03.2022 (обновлено: 18:14 08.03.2022)
 
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов

ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов и других финструктур

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, следует из информационного письма регулятора.
"В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – участники финансового рынка) (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка", - сказано в сообщении.
Кроме того, Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями.
Котировки фондового рынка - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
6 марта, 13:27
ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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