https://ria.ru/20220308/tsb-1777172318.html
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов - РИА Новости, 08.03.2022
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:13
2022-03-08T18:13
2022-03-08T18:14
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, следует из информационного письма регулятора."В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – участники финансового рынка) (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка", - сказано в сообщении.Кроме того, Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями.
https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:13 08.03.2022 (обновлено: 18:14 08.03.2022)
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов
ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов и других финструктур