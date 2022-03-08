https://ria.ru/20220308/tsb-1777172318.html

ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов

ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов - РИА Новости, 08.03.2022

ЦБ принял новые меры поддержки негосударственных пенсионных фондов

Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:13

2022-03-08T18:13

2022-03-08T18:14

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Банк России принял новые меры поддержки для участников финансового рынка: негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, финансовых посредников и учетной инфраструктуры, следует из информационного письма регулятора."В рамках принятия мер по снижению регуляторной и надзорной нагрузки на профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний, специализированных депозитариев и негосударственных пенсионных фондов (далее при совместном упоминании – участники финансового рынка) (за исключением случаев, требующих неотложного надзорного реагирования) в связи со сложившейся кризисной ситуацией на финансовом рынке Банк России сообщает следующее: Банк России планирует увеличивать срок исполнения предписаний и запросов надзорного характера, направляемых в адрес участников финансового рынка", - сказано в сообщении.Кроме того, Банк России временно отменяет меры воздействия на участников рынка за некоторые нарушения нормативов, если они связаны с нынешними рыночными условиями.

https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)