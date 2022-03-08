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ЦБ сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода
ЦБ сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода - РИА Новости, 08.03.2022
ЦБ сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода
Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:38
2022-03-08T16:38
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон расширяет временно полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. Он дает регулятору право в текущем году на срок не более шести месяцев приостанавливать или ограничивать проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок.Банк России также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе. Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.Кроме того, до конца 2022 года по решению совета директоров ЦБ сможет увеличивать сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации, а также изменять требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала). Такие решения совета директоров надо будет публиковать в течение 10 дней после их принятия.Помимо того, уточняется, что совет директоров ЦБ сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется, в зависимости от категории кредита, в том числе от вида кредитора. Такое право реализуется в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита.
https://ria.ru/20220306/mery-1776913029.html
https://ria.ru/20220304/komissiya-1776412852.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
16:38 08.03.2022
 
ЦБ сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода

ЦБ сможет в 2022 году приостанавливать операции банков на срок до полугода

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Банк России правом в 2022 году приостанавливать на срок до полугода проведение операций и сделок кредитными и некредитными финансовыми организациями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет временно полномочия ЦБ в целях обеспечения финансовой стабильности. Он дает регулятору право в текущем году на срок не более шести месяцев приостанавливать или ограничивать проведение кредитными и некредитными финансовыми организациями операций и сделок.
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ЦБ принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках
Банк России также сможет устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели деятельности таких организаций, в том числе на индивидуальной основе. Все эти меры смогут вводиться по решению комитета банковского надзора или комитета финансового надзора.
Кроме того, до конца 2022 года по решению совета директоров ЦБ сможет увеличивать сроки предоставления финансовой отчетности эмитента, списков аффилированных лиц и другой информации, а также изменять требования к деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций, в том числе значения нормативов и показателей, требования к составу и структуре активов, порядку расчета и размеру собственных средств (капитала). Такие решения совета директоров надо будет публиковать в течение 10 дней после их принятия.
Помимо того, уточняется, что совет директоров ЦБ сможет устанавливать периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита не применяется, в зависимости от категории кредита, в том числе от вида кредитора. Такое право реализуется в случае существенного изменения рыночных условий, влияющих на полную стоимость потребительского кредита.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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