https://ria.ru/20220308/tranzit-1777191427.html

"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта

"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта - РИА Новости, 08.03.2022

"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта

"Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 9 марта, выкупил почти 8% предложения, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T22:12

2022-03-08T22:12

2022-03-08T22:12

экономика

газпром

ямал-европа (газопровод)

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 9 марта, выкупил почти 8% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания выкупила мощности в объёме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 9 марта до 8.00 мск 10 марта.Кроме того, компания ранее дополнительно заказала еще 1,3 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта.

https://ria.ru/20220308/energetika-1777188746.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, газпром, ямал-европа (газопровод)