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"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта
"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта - РИА Новости, 08.03.2022
"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта
"Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 9 марта, выкупил почти 8% предложения, свидетельствуют итоги... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T22:12
2022-03-08T22:12
экономика
газпром
ямал-европа (газопровод)
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 9 марта, выкупил почти 8% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.Компания выкупила мощности в объёме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 9 марта до 8.00 мск 10 марта.Кроме того, компания ранее дополнительно заказала еще 1,3 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта.
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экономика, газпром, ямал-европа (газопровод)
22:12 08.03.2022
 
"Газпром" забронировал для транзита газопровод "Ямал — Европа" на 9 марта

"Газпром" забронировал для транзита мощности газопровода "Ямал — Европа" на 9 марта

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Газпром"
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип компании "Газпром"
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь бронирует для транзита газопровод "Ямал - Европа" на все предстоящие газовые сутки 9 марта, выкупил почти 8% предложения, свидетельствуют итоги регулярного аукциона на площадке GSA Platform.
Компания выкупила мощности в объёме 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 9 марта до 8.00 мск 10 марта.
Кроме того, компания ранее дополнительно заказала еще 1,3 миллиона кубометров в час для прокачки газа ночью с 22.00 мск 8 марта до 8.00 мск 9 марта.
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
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ЭкономикаГазпромЯмал-Европа (газопровод)
 
 
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