https://ria.ru/20220308/tramp-1777173150.html
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос - РИА Новости, 08.03.2022
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос
Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:28
2022-03-08T18:28
2022-03-08T18:28
в мире
сша
украина
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776691243_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_17a70f4c067c40ccb5b38169319148df.jpg
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему президенту."Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории"! Вы уже по мне соскучились?" - сказано в заявлении Трампа.Цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). Ожидается, что во вторник президент США Джо Байден объявит о запрете импорта российской нефти и прочих энергоносителей из-за конфликта на Украине.Трамп критикует администрацию Байдена за отказ от активной поддержки американской нефте- и газодобычи в пользу "зеленой" энергетики.
https://ria.ru/20220308/neft-1777160530.html
https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776691243_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_684e846cb4b7f00755dc32cac42de7e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос
Трамп после роста топливных цен спросил американцев, не соскучились ли они по нему