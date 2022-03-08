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Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос - РИА Новости, 08.03.2022
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос
Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T18:28
2022-03-08T18:28
в мире
сша
украина
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему президенту."Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории"! Вы уже по мне соскучились?" - сказано в заявлении Трампа.Цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). Ожидается, что во вторник президент США Джо Байден объявит о запрете импорта российской нефти и прочих энергоносителей из-за конфликта на Украине.Трамп критикует администрацию Байдена за отказ от активной поддержки американской нефте- и газодобычи в пользу "зеленой" энергетики.
https://ria.ru/20220308/neft-1777160530.html
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в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп
18:28 08.03.2022
 
Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос

Трамп после роста топливных цен спросил американцев, не соскучились ли они по нему

© REUTERS / Marco BelloБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Marco Bello
Бывший президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему президенту.
"Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории"! Вы уже по мне соскучились?" - сказано в заявлении Трампа.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:29
СМИ узнали о намерении США запретить импорт нефти из России
Цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). Ожидается, что во вторник президент США Джо Байден объявит о запрете импорта российской нефти и прочих энергоносителей из-за конфликта на Украине.
Трамп критикует администрацию Байдена за отказ от активной поддержки американской нефте- и газодобычи в пользу "зеленой" энергетики.
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:12
Новак: отказ от российской нефти вызовет скачок цен до $300 за баррель
 
В миреСШАУкраинаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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