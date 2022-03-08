https://ria.ru/20220308/tramp-1777173150.html

Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос

Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос - РИА Новости, 08.03.2022

Трамп после роста топливных цен в США задал один вопрос

Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T18:28

2022-03-08T18:28

2022-03-08T18:28

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ВАШИНГТОН, 8 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на рекордное повышение цен на бензин в стране, задав американцам вопрос, не соскучились ли они по своему бывшему президенту."Экстренные новости: высочайшие цены на бензин в истории"! Вы уже по мне соскучились?" - сказано в заявлении Трампа.Цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). Ожидается, что во вторник президент США Джо Байден объявит о запрете импорта российской нефти и прочих энергоносителей из-за конфликта на Украине.Трамп критикует администрацию Байдена за отказ от активной поддержки американской нефте- и газодобычи в пользу "зеленой" энергетики.

https://ria.ru/20220308/neft-1777160530.html

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

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Севастиан Котов

в мире, сша, украина, джо байден, дональд трамп