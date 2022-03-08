https://ria.ru/20220308/tarify-1777162229.html

Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год

Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год - РИА Новости, 08.03.2022

Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T16:44

2022-03-08T16:44

2022-03-08T16:44

россия

центральный банк рф (цб рф)

осаго

всероссийский союз страховщиков

игорь юргенс

владимир путин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сейчас законы "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО) ограничивают возможности ЦБ РФ по изменению тарифов по данным видам страхования. Регулятор не вправе пересматривать их чаще, чем раз в год.Закон, внесенный правительством РФ, приостанавливает действие данных норм до конца 2022 года. Это позволяет ЦБ менять тарифы чаще, чем раз в год.Таким образом, в сложившихся обстоятельствах регулятор будет иметь возможность более оперативно реагировать, а также корректировать пределы тарифного коридора или коэффициенты, не привязываясь ко времени их последнего изменения, пояснял ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

https://ria.ru/20220308/zakon-1777161427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, центральный банк рф (цб рф), осаго, всероссийский союз страховщиков, игорь юргенс, владимир путин