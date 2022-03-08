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Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год
Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год - РИА Новости, 08.03.2022
Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T16:44
2022-03-08T16:44
россия
центральный банк рф (цб рф)
осаго
всероссийский союз страховщиков
игорь юргенс
владимир путин
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сейчас законы "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО) ограничивают возможности ЦБ РФ по изменению тарифов по данным видам страхования. Регулятор не вправе пересматривать их чаще, чем раз в год.Закон, внесенный правительством РФ, приостанавливает действие данных норм до конца 2022 года. Это позволяет ЦБ менять тарифы чаще, чем раз в год.Таким образом, в сложившихся обстоятельствах регулятор будет иметь возможность более оперативно реагировать, а также корректировать пределы тарифного коридора или коэффициенты, не привязываясь ко времени их последнего изменения, пояснял ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
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россия, центральный банк рф (цб рф), осаго, всероссийский союз страховщиков, игорь юргенс, владимир путин
16:44 08.03.2022
 
Путин подписал закон, дающий право менять тарифы по ОСАГО чаще раза в год

Путин подписал закон, дающий ЦБ право менять тарифы по ОСАГО и ОСОПО чаще раза в год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность Банку России временно менять тарифы по страхованию гражданской ответственности владельцев автомобилей и опасных объектов чаще, чем раз в год. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас законы "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО) и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (ОСОПО) ограничивают возможности ЦБ РФ по изменению тарифов по данным видам страхования. Регулятор не вправе пересматривать их чаще, чем раз в год.
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
16:36
Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Закон, внесенный правительством РФ, приостанавливает действие данных норм до конца 2022 года. Это позволяет ЦБ менять тарифы чаще, чем раз в год.
Таким образом, в сложившихся обстоятельствах регулятор будет иметь возможность более оперативно реагировать, а также корректировать пределы тарифного коридора или коэффициенты, не привязываясь ко времени их последнего изменения, пояснял ранее глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
 
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОСАГОВсероссийский союз страховщиковИгорь ЮргенсВладимир Путин
 
 
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