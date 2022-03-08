https://ria.ru/20220308/ssha-1777195885.html

Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России

Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России - РИА Новости, 08.03.2022

Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России

Отказ от импорта энергоносителей из России создаёт США проблемы, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T23:15

2022-03-08T23:15

2022-03-08T23:15

экономика

цены на нефть

россия

сша

александр новак

мохаммед баркиндо

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости/Прайм. Отказ от импорта энергоносителей из России создаёт США проблемы, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Ранее 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."И хотя доля… (российских — ред.) поставок на их (США — ред.) рынке очень мала, они выполняли важную роль в снабжении внутреннего рынка США нефтепродуктами… Российские поставки частично заместили там венесуэльские поставки, от которых Вашингтон отказался ранее, также по политическим причинам. То есть это всё равно создание проблем себе самим", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что речь идёт не об эмбарго, которое может привести "к коллапсу энергетических рынков и, возможно, к глобализации и эскалации конфликта".Эксперт добавил, что Великобритания выступила менее определённо: отказ, например, от российского сжиженного природного газа с Ямала может привести к резкому росту счётов за электроэнергию и газ, которые в последние месяцы там выросли.При этом рынок сбыта для российских объёмов найдётся, хотя будут и потери: придётся перестраивать логистические и коммерческие цепочки, это потребует затрат. Вероятно, что-то будет продаваться с дисконтом за риск, но с учётом галопирующего роста цен, поступления от экспорта в ближайшее время могут даже увеличиться, считает Гривач.Днем ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.В то же время мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции России стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI поднялась до 130 долларов — впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.

https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777113801.html

https://ria.ru/20220308/lozh-1777072227.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, цены на нефть, россия, сша, александр новак, мохаммед баркиндо