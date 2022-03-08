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Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России
Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России - РИА Новости, 08.03.2022
Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России
Отказ от импорта энергоносителей из России создаёт США проблемы, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T23:15
2022-03-08T23:15
экономика
цены на нефть
россия
сша
александр новак
мохаммед баркиндо
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости/Прайм. Отказ от импорта энергоносителей из России создаёт США проблемы, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Ранее 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России."И хотя доля… (российских — ред.) поставок на их (США — ред.) рынке очень мала, они выполняли важную роль в снабжении внутреннего рынка США нефтепродуктами… Российские поставки частично заместили там венесуэльские поставки, от которых Вашингтон отказался ранее, также по политическим причинам. То есть это всё равно создание проблем себе самим", — отметил собеседник агентства.Он подчеркнул, что речь идёт не об эмбарго, которое может привести "к коллапсу энергетических рынков и, возможно, к глобализации и эскалации конфликта".Эксперт добавил, что Великобритания выступила менее определённо: отказ, например, от российского сжиженного природного газа с Ямала может привести к резкому росту счётов за электроэнергию и газ, которые в последние месяцы там выросли.При этом рынок сбыта для российских объёмов найдётся, хотя будут и потери: придётся перестраивать логистические и коммерческие цепочки, это потребует затрат. Вероятно, что-то будет продаваться с дисконтом за риск, но с учётом галопирующего роста цен, поступления от экспорта в ближайшее время могут даже увеличиться, считает Гривач.Днем ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.В то же время мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции России стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI поднялась до 130 долларов — впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
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экономика, цены на нефть, россия, сша, александр новак, мохаммед баркиндо
23:15 08.03.2022
 
Эксперт предрек США проблемы из-за отказа от импорта энергоносителей России

Эксперт Гривач: отказ от импорта российских энергоносителей создает США проблемы

© AP Photo / Mary AltafferЗнак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Знак улицы "Уолл-стрит" возле Нью-Йоркской фондовой биржи
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости/Прайм. Отказ от импорта энергоносителей из России создаёт США проблемы, сказал в комментарии РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Ранее 8 марта США ввели запрет на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Следом Великобритания объявила, что к концу 2022 года прекратит импорт нефти и нефтепродуктов из России.
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"И хотя доля… (российских — ред.) поставок на их (США — ред.) рынке очень мала, они выполняли важную роль в снабжении внутреннего рынка США нефтепродуктами… Российские поставки частично заместили там венесуэльские поставки, от которых Вашингтон отказался ранее, также по политическим причинам. То есть это всё равно создание проблем себе самим", — отметил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что речь идёт не об эмбарго, которое может привести "к коллапсу энергетических рынков и, возможно, к глобализации и эскалации конфликта".
Эксперт добавил, что Великобритания выступила менее определённо: отказ, например, от российского сжиженного природного газа с Ямала может привести к резкому росту счётов за электроэнергию и газ, которые в последние месяцы там выросли.
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Днем ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
В то же время мировые цены на нефть и газ в последние недели оказались под давлением сложной геополитической ситуации в мире. На фоне ситуации вокруг Украины и продолжающейся военной операции России стоимость нефти марки Brent во вторник превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года. Накануне цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI поднялась до 130 долларов — впервые с 22 сентября 2008 года. Цены постепенно приближаются к рекордным уровням, которые были достигнуты 11 июля 2008 года.
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