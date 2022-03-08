https://ria.ru/20220308/sputniki-1777129776.html

На "Союзах", предназначавшихся для OneWeb, запустят российские спутники

На "Союзах", предназначавшихся для OneWeb, запустят российские спутники - РИА Новости, 08.03.2022

На "Союзах", предназначавшихся для OneWeb, запустят российские спутники

Десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:52

2022-03-08T10:52

2022-03-08T10:52

космос - риа наука

россия

oneweb

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители "Союз-2", выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb", - написал Рогозин в Telegram-канале.Он добавил, что в рамках оказания беспрецедентной поддержки частным российским космическим компаниям, "Роскосмос" предоставит им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения.Запуски спутников от частных конструкторских бюро и стартапов на целевые орбиты будут проводиться "практически бесплатно"."Заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов получил моё указание принять для поддержки наших частных космических компаний исчерпывающие меры", - добавил Рогозин.

https://ria.ru/20220303/oneweb-1776162571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, oneweb, роскосмос, дмитрий рогозин