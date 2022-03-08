На "Союзах", предназначавшихся для OneWeb, запустят российские спутники
"Роскосмос" запустит десятки частных российских спутников после отказа OneWeb от пусков
© Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкРакета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
© Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Десятки спутников от российских частных компаний будут практически бесплатно выведены в 2022 году на орбиты на ракетах, изначально предназначавшихся для британских аппаратов связи OneWeb, заявил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"До конца текущего года на целевые орбиты будут отправлены десятки сделанных в России частных космических аппаратов связи, метеонаблюдения и дистанционного зондирования Земли. Для этого будут использованы ракеты-носители "Союз-2", выведенные нами из проекта запуска британской спутниковой системы OneWeb", - написал Рогозин в Telegram-канале.
Он добавил, что в рамках оказания беспрецедентной поддержки частным российским космическим компаниям, "Роскосмос" предоставит им доступ к новым отечественным разработкам в области космического приборостроения.
Запуски спутников от частных конструкторских бюро и стартапов на целевые орбиты будут проводиться "практически бесплатно".
"Заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки госкорпорации "Роскосмос" Михаил Хайлов получил моё указание принять для поддержки наших частных космических компаний исчерпывающие меры", - добавил Рогозин.