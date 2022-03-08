14:39 08.03.2022 (обновлено: 15:47 08.03.2022)
Радио Sputnik начнет вещать на частоте "Эха Москвы"
Радио Sputnik начнет вещать в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы"
Студия радио Sputnik
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Радио Sputnik получит FM-частоты "Эха Москвы" в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми.
Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсудят самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире прозвучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров. Приглашенными спикерами в первый день FM-эфира на радио Sputnik станут председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Исправлена историческая несправедливость, что у самой цитируемой радиостанции в России до сих пор не было FM-частоты. Радио Sputnik уже несколько лет абсолютный лидер по цитируемости среди всех радиостанций России, и выход на FM в Москве, Питере, других городах — это логичный шаг", — сказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Радио Sputnik на русском языке — один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Сайт radiosputnik.ria.ru начал работу в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.