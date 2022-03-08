https://ria.ru/20220308/sputnik-1777150753.html

Радио Sputnik начнет вещать на частоте "Эха Москвы"

Радио Sputnik начнет вещать на частоте "Эха Москвы" - РИА Новости, 08.03.2022

Радио Sputnik начнет вещать на частоте "Эха Москвы"

Радио Sputnik получит FM-частоты "Эха Москвы" в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:39

2022-03-08T14:39

2022-03-08T15:47

радио sputnik

общество

герман клименко

мария захарова

россия

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Радио Sputnik получит FM-частоты "Эха Москвы" в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Улан-Уде, Пскове и Перми.Ежедневно в прямом эфире радио Sputnik гости и эксперты обсудят самые актуальные темы и события страны и мира. В эфире прозвучат мнения не только ведущих политологов страны, но и главных ньюсмейкеров. Приглашенными спикерами в первый день FM-эфира на радио Sputnik станут председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко и официальный представитель МИД Мария Захарова.Радио Sputnik на русском языке — один из лидеров российского медиаполя, производящих и распространяющих радиоконтент. Сайт radiosputnik.ria.ru начал работу в начале лета 2019 года. На нем можно слушать прямой эфир радиостанции, а также все вышедшие программы в формате подкастов. На сайте публикуются новости, аналитические и авторские статьи по ключевым новостям в России и мире. Радио Sputnik на русском языке выпускает десятки специальных проектов, которые ежегодно выигрывают престижные премии.

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

радио sputnik, общество, герман клименко, мария захарова, россия