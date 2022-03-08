11:55 08.03.2022 (обновлено: 13:19 08.03.2022)
Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии
Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia прекращает работу из-за угроз
© SputnikБывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие новый информационный проект — Sputnik Meedia
© Sputnik
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие новый информационный проект — Sputnik Meedia. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Портал Sputnik Meedia, созданный бывшими сотрудниками агентства Sputnik Эстония, объявил о прекращении работы из-за давления и угроз.
"Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia прекращает свою работу. По независящим от нас причинам далее не представляется возможным вести административно-хозяйственную деятельность проекта", — говорится в заявлении шеф-редактора Елены Черышевой.
По ее словам, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".
Черышева добавила, что в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
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Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два года назад из-за угроз эстонской полиции.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Подчеркивалось, что случаи притеснения журналистов "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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