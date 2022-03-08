https://ria.ru/20220308/sputnik-1777135997.html

Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии

Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии - РИА Новости, 08.03.2022

Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии

Портал Sputnik Meedia, созданный бывшими сотрудниками агентства Sputnik Эстония, объявил о прекращении работы из-за давления и угроз. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T11:55

2022-03-08T11:55

2022-03-08T13:19

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Портал Sputnik Meedia, созданный бывшими сотрудниками агентства Sputnik Эстония, объявил о прекращении работы из-за давления и угроз.По ее словам, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".Черышева добавила, что в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два года назад из-за угроз эстонской полиции.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Подчеркивалось, что случаи притеснения журналистов "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20211110/estoniya-1758438150.html

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, sputnik