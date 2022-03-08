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Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии
Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии - РИА Новости, 08.03.2022
Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии
Портал Sputnik Meedia, созданный бывшими сотрудниками агентства Sputnik Эстония, объявил о прекращении работы из-за давления и угроз. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:55
2022-03-08T13:19
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Портал Sputnik Meedia, созданный бывшими сотрудниками агентства Sputnik Эстония, объявил о прекращении работы из-за давления и угроз.По ее словам, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".Черышева добавила, что в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который после четырех лет работы закрылся два года назад из-за угроз эстонской полиции.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Подчеркивалось, что случаи притеснения журналистов "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20211110/estoniya-1758438150.html
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в мире, эстония, sputnik
11:55 08.03.2022 (обновлено: 13:19 08.03.2022)
 
Sputnik Meedia прекращает работу в Эстонии

Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia прекращает работу из-за угроз

© SputnikБывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие новый информационный проект — Sputnik Meedia
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие новый информационный проект — Sputnik Meedia - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© Sputnik
Бывшие сотрудники новостного агентства Sputnik Эстония, запустившие новый информационный проект — Sputnik Meedia. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Портал Sputnik Meedia, созданный бывшими сотрудниками агентства Sputnik Эстония, объявил о прекращении работы из-за давления и угроз.

"Эстонский информационный интернет-портал Sputnik Meedia прекращает свою работу. По независящим от нас причинам далее не представляется возможным вести административно-хозяйственную деятельность проекта", — говорится в заявлении шеф-редактора Елены Черышевой.

По ее словам, на протяжении года банки в Эстонии замораживали зарплаты сотрудникам и закрывали счета Sputnik Meedia на основании подозрений в "отмывании денег, финансировании терроризма, нелегальной продажи алкоголя".
Черышева добавила, что в последнее время многие спикеры отказались сотрудничать с порталом, а в адрес шеф-редактора и сотрудников стали поступать "откровенные угрозы от непонятных личностей".
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