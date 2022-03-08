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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное
Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное - РИА Новости, 08.03.2022
Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное
Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:46
2022-03-08T13:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы рф
игорь конашенков
житомир
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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"Высокоточным оружием большой дальности" – Конашенков о том, как был уничтожен аэродром ВВС Украины Озерное
Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков, житомир
10:46 08.03.2022 (обновлено: 13:49 08.03.2022)
 
Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное

Представитель Минобороны Конашенков сообщил об уничтожении аэродрома в районе Житомира

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира", — сказал он.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы РФИгорь КонашенковЖитомир
 
 
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