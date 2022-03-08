https://ria.ru/20220308/spetsoperatsiya-1777129042.html

Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное

Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное - РИА Новости, 08.03.2022

Российская армия уничтожила аэродром ВВС Украины Озерное

Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:46

2022-03-08T10:46

2022-03-08T13:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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вооруженные силы рф

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков."7 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины Озерное в районе Житомира", — сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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житомир

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"Высокоточным оружием большой дальности" – Конашенков о том, как был уничтожен аэродром ВВС Украины Озерное Российские военные с помощью высокоточного оружия уничтожили аэродром ВВС Украины в районе Житомира, заявил официальный представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-08T10:46 true PT2M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф, игорь конашенков, житомир