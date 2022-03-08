https://ria.ru/20220308/spetsoperatsiya-1777128639.html

ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры

ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры - РИА Новости, 08.03.2022

ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры

ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,5 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T10:39

2022-03-08T10:39

2022-03-08T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,5 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций", - сказал генерал.Он добавил, что также "уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220308/lnr-1777128505.html

украина

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков