https://ria.ru/20220308/spetsoperatsiya-1777128639.html
ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры
ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры - РИА Новости, 08.03.2022
ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры
ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,5 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T10:39
2022-03-08T10:39
2022-03-08T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. ВС РФ с начала военной спецоперации уничтожили почти 2,5 тысячи военных объектов Украины, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Всего за время операции уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 87 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 79 радиолокационных станций", - сказал генерал.Он добавил, что также "уничтожены 866 танков и других боевых бронированных машин, 91 реактивная система залпового огня, 317 орудий полевой артиллерии и минометов, 634 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 81 беспилотный летательный аппарат".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220308/lnr-1777128505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:39 08.03.2022 (обновлено: 10:44 08.03.2022)
ВС России уничтожили 2482 объекта украинской военной инфраструктуры
Минобороны: за время спецоперации уничтожено 2482 объекта военной инфраструктуры Украины