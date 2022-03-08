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Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине
Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине - РИА Новости, 08.03.2022
Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине
Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской Республике продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления бандеровцев, написал глава Чеченской РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T01:32
2022-03-08T10:00
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
в мире
рамзан кадыров
москва
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской Республике продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления бандеровцев, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что бойцы регулярно присылают видеоотчеты о ходе исполнения приказа Верховного Главнокомандующего.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/kadyrov-1777092313.html
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владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, рамзан кадыров, москва
01:32 08.03.2022 (обновлено: 10:00 08.03.2022)
 
Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине

Глава Чечни Кадыров: чеченский спецназ Росгвардии не встречает сопротивления бандеровцев

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Военнослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской Республике продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления бандеровцев, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР продвинулись еще глубже внутрь территории Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев, о чем рассказывает <...> командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев", — написал Кадыров.

Кадыров добавил, что бойцы регулярно присылают видеоотчеты о ходе исполнения приказа Верховного Главнокомандующего.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
Вчера, 22:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров призвал НАТО, ОБСЕ и ООН вмешаться в ситуацию на Украине
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФВ миреРамзан КадыровМосква
 
 
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