01:32 08.03.2022 (обновлено: 10:00 08.03.2022)
Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине
Глава Чечни Кадыров: чеченский спецназ Росгвардии не встречает сопротивления бандеровцев
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкВоеннослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
Военнослужащие России во время напутственного слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в Грозном
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской Республике продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления бандеровцев, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
"Спецподразделения Росгвардии РФ по ЧР продвинулись еще глубже внутрь территории Украины и не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев, о чем рассказывает <...> командир ОМОН "Ахмат-Грозный" УФСВНГ РФ по ЧР Анзор Бисаев", — написал Кадыров.
Кадыров добавил, что бойцы регулярно присылают видеоотчеты о ходе исполнения приказа Верховного Главнокомандующего.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вчера, 08:00Украина превращается в Сомали