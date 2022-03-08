https://ria.ru/20220308/spetsnaz-1777104887.html

Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине

Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине - РИА Новости, 08.03.2022

Кадыров рассказал об успехах чеченского спецназа на Украине

Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской Республике продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления бандеровцев, написал глава Чеченской РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T01:32

2022-03-08T01:32

2022-03-08T10:00

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

в мире

рамзан кадыров

москва

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Спецподразделения Росгвардии России по Чеченской Республике продвинулись глубже внутрь Украины и не встречают сопротивления бандеровцев, написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что бойцы регулярно присылают видеоотчеты о ходе исполнения приказа Верховного Главнокомандующего.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/kadyrov-1777092313.html

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, в мире, рамзан кадыров, москва