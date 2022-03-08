https://ria.ru/20220308/siriya-1777152237.html
В Сирии прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации
В Сирии прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации - РИА Новости, 08.03.2022
В Сирии прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации
Тысячи студентов и преподавателей в сирийском Хомсе вышли на акцию в поддержку спецоперации России на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:58
2022-03-08T14:58
2022-03-08T16:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
признание днр и лнр в россии
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
ХОМС, 8 мая — РИА Новости. Тысячи студентов и преподавателей в сирийском Хомсе вышли на акцию в поддержку спецоперации России на Украине, сообщил корреспондент РИА Новости.Участники митинга прошли по центру города, выразив солидарность с Москвой. Они подняли российские и сирийские флаги и транспаранты со словами поддержки.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220307/spetsoperatsiya-1777041503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, признание днр и лнр в россии
14:58 08.03.2022 (обновлено: 16:48 08.03.2022)
В Сирии прошла многотысячная акция в поддержку российской спецоперации
Многотысячная акция в поддержку спецоперации России на Украине прошла в Сирии