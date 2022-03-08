https://ria.ru/20220308/shell-1777150246.html

Shell закроет свои АЗС в России

Shell закроет свои АЗС в России - РИА Новости, 08.03.2022

Shell закроет свои АЗС в России

Британско-нидерландская Shell закроет все свои автозаправочные станции в России, сообщила компания. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:30

2022-03-08T14:30

2022-03-08T15:04

россия

shell

экономика

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell закроет все свои автозаправочные станции в России, сообщила компания.Ранее во вторник компания объявила о своём намерении поэтапно отказаться от участия во всех российских углеводородных — включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ — проектах."(Компания — ред.) также закроет свои заправки и прекратит производство авиационного топлива и смазочных материалов в России", — говорится в пресс-релизе Shell.Shell ранее, 28 февраля, также объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, shell, экономика