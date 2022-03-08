14:30 08.03.2022 (обновлено: 15:04 08.03.2022)
Shell закроет свои АЗС в России
Shell закроет свои заправки в России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция "Шелл" в Республике Татарстан
Автомобильная заправочная станция "Шелл" в Республике Татарстан
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell закроет все свои автозаправочные станции в России, сообщила компания.
Ранее во вторник компания объявила о своём намерении поэтапно отказаться от участия во всех российских углеводородных — включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ — проектах.
"(Компания — ред.) также закроет свои заправки и прекратит производство авиационного топлива и смазочных материалов в России", — говорится в пресс-релизе Shell.
Shell ранее, 28 февраля, также объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.