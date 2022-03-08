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Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России
Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России - РИА Новости, 08.03.2022
Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России
Британско-нидерландская Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:40
2022-03-08T18:03
экономика
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России, говорится в пресс-релизе компании."В качестве первого незамедлительного шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти", — сообщается в тексте.Shell 28 февраля объявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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экономика
13:40 08.03.2022 (обновлено: 18:03 08.03.2022)
 
Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России

Shell отказалась от приобретения газа и нефти из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобильная заправочная станция "Шелл"
Автомобильная заправочная станция Шелл - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автомобильная заправочная станция "Шелл". Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России, говорится в пресс-релизе компании.
"В качестве первого незамедлительного шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти", — сообщается в тексте.
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Shell 28 февраля объявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
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