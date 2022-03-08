https://ria.ru/20220308/shell-1777144885.html

Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России

Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России - РИА Новости, 08.03.2022

Shell прекращает участие во всех нефтегазовых проектах в России

Британско-нидерландская Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России, говорится в пресс-релизе компании. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:40

2022-03-08T13:40

2022-03-08T18:03

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/69/1500376904_0:182:2996:1867_1920x0_80_0_0_44d1b1e37eb4e915577fbfd687cd8fdf.jpg

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Британско-нидерландская Shell решила прекратить участие во всех нефтегазовых проектах в России, говорится в пресс-релизе компании."В качестве первого незамедлительного шага компания прекратит спотовые закупки российской нефти", — сообщается в тексте.Shell 28 февраля объявила о намерении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью" и прекратить участие в газопроводе "Северный поток — 2".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220307/neft-1777090897.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика