https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777178018.html

США запретили импорт энергоносителей из России

США запретили импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 08.03.2022

США запретили импорт энергоносителей из России

Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T19:27

2022-03-08T19:27

2022-03-08T20:48

россия

сша

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении."Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", — добавил глава государства.При этом Байден признал, что подобные санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон.Как отметил хозяин Белого дома, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас могут принять аналогичные меры против России, но Вашингтон может на это пойти.Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). В своем выступлении Байден призвал американские энергокомпании не взвинчивать цены и "не использовать ситуацию" в интересах собственной прибыли за счет потребителей.Как подчеркивал накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220308/neft-1777177701.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, сша