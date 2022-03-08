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США запретили импорт энергоносителей из России
США запретили импорт энергоносителей из России - РИА Новости, 08.03.2022
США запретили импорт энергоносителей из России
Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T19:27
2022-03-08T20:48
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении."Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", — добавил глава государства.При этом Байден признал, что подобные санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон.Как отметил хозяин Белого дома, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас могут принять аналогичные меры против России, но Вашингтон может на это пойти.Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). В своем выступлении Байден призвал американские энергокомпании не взвинчивать цены и "не использовать ситуацию" в интересах собственной прибыли за счет потребителей.Как подчеркивал накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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россия, сша
19:27 08.03.2022 (обновлено: 20:48 08.03.2022)
 
США запретили импорт энергоносителей из России

Президент США Байден запретил импорт энергоносителей из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении.
"Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", — добавил глава государства.
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При этом Байден признал, что подобные санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон.

"С нынешними действиями она поднимется еще выше. Но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы минимизировать повышение цен", — сказал президент США.

Как отметил хозяин Белого дома, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас могут принять аналогичные меры против России, но Вашингтон может на это пойти.
Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). В своем выступлении Байден призвал американские энергокомпании не взвинчивать цены и "не использовать ситуацию" в интересах собственной прибыли за счет потребителей.
Как подчеркивал накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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