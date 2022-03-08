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Кадыров высмеял санкции Японии против себя
Кадыров высмеял санкции Японии против себя - РИА Новости, 08.03.2022
Кадыров высмеял санкции Японии против себя
Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу. РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T14:03
2022-03-08T14:03
япония
курильские острова
сша
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ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу."Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено "смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры"."Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя..." - добавл глава Чечни.Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым "руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки"."Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!" - подытожил Кадыров.Ранее Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского минфина.
https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777095592.html
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япония, курильские острова, сша
14:03 08.03.2022
 
Кадыров высмеял санкции Японии против себя

Глава Чечни Кадыров задался вопросом, как Япония прогнулась под Европу

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.
"Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено "смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры".
"Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя..." - добавл глава Чечни.
Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым "руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки".
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"Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!" - подытожил Кадыров.
Ранее Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского минфина.
 
ЯпонияКурильские островаСША
 
 
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