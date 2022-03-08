Кадыров высмеял санкции Японии против себя
Глава Чечни Кадыров задался вопросом, как Япония прогнулась под Европу
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу.
"Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено "смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры".
"Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя..." - добавл глава Чечни.
Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым "руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки".
"Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!" - подытожил Кадыров.
Ранее Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского минфина.