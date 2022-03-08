https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777147504.html

Кадыров высмеял санкции Японии против себя

Кадыров высмеял санкции Японии против себя - РИА Новости, 08.03.2022

Кадыров высмеял санкции Японии против себя

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу. РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T14:03

2022-03-08T14:03

2022-03-08T14:03

япония

курильские острова

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:32:1234:726_1920x0_80_0_0_e648e6055e7b7b2d905901e81402bf43.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял санкции Японии против себя и задался вопросом, как страна с вековыми традициями вдруг прогнулась под Европу."Япония ввела санкции против российских граждан, среди которых оказался и я. Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета. Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения "Бусидо", которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он пошутил, что помимо запрета на финансовую деятельность, ему отныне запрещено "смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры"."Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя..." - добавл глава Чечни.Кадыров также озвучил ответные меры, согласно которым "руководящему составу Японии нельзя ступать на чеченскую землю, кроме двух мест - психбольниц в селениях Брагуны и Самашки"."Все их имущество и банковские счета арестованы, будут проданы, а средства направлены в фонд развития Курильских островов. А если серьёзно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего!" - подытожил Кадыров.Ранее Госдеп США объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, которые, по мнению ведомства, причастны к нарушению прав человека. Под санкции попали также жена и дочери Кадырова. До этого его имя уже числилось в санкционном списке американского минфина.

https://ria.ru/20220307/zelenskiy-1777095592.html

япония

курильские острова

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

япония, курильские острова, сша