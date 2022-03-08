https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777146302.html

Простым американцам придется заплатить за внешнюю политику властей

Американцы ощутят "ударную волну" антироссийских санкций, пишет The Hill - РИА Новости, 08.03.2022

Простым американцам придется заплатить за внешнюю политику властей

Попытки западных стран уничтожить российскую экономику могут обернуться для них непредсказуемыми последствиями. Таким мнением поделились эксперты с изданием The РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:50

2022-03-08T13:50

2022-03-08T13:50

в мире

сша

россия

европа

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589959462_0:44:2390:1388_1920x0_80_0_0_731ae6c021d0b5b9e61d573ad14c494e.jpg

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Попытки западных стран уничтожить российскую экономику могут обернуться для них непредсказуемыми последствиями. Таким мнением поделились эксперты с изданием The Hill.По его словам, возможный побочный ущерб не стоит на первом месте для Запада.В свою очередь, основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба отметила, что введенные против России ограничения носят беспрецедентный характер и создают риски для американской экономики."Американцы прочувствуют на себе влияние антироссийских санкций в виде резкого роста цен на топливо и продукты", — предупредила она, добавив, что наибольший ущерб следует ожидать в случае введения в США ограничений на поставки российской нефти.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777122604.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

сша

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, сша, россия, европа, санкции