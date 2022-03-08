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Простым американцам придется заплатить за внешнюю политику властей
Американцы ощутят "ударную волну" антироссийских санкций, пишет The Hill - РИА Новости, 08.03.2022
Простым американцам придется заплатить за внешнюю политику властей
Попытки западных стран уничтожить российскую экономику могут обернуться для них непредсказуемыми последствиями. Таким мнением поделились эксперты с изданием The РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T13:50
2022-03-08T13:50
в мире
сша
россия
европа
санкции
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Попытки западных стран уничтожить российскую экономику могут обернуться для них непредсказуемыми последствиями. Таким мнением поделились эксперты с изданием The Hill.По его словам, возможный побочный ущерб не стоит на первом месте для Запада.В свою очередь, основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба отметила, что введенные против России ограничения носят беспрецедентный характер и создают риски для американской экономики."Американцы прочувствуют на себе влияние антироссийских санкций в виде резкого роста цен на топливо и продукты", — предупредила она, добавив, что наибольший ущерб следует ожидать в случае введения в США ограничений на поставки российской нефти.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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в мире, сша, россия, европа, санкции
13:50 08.03.2022
 
Американцы ощутят "ударную волну" антироссийских санкций, пишет The Hill

The Hill: санкции против России спровоцируют резкий рост цен на топливо и продукты в США

© AP Photo / Frank Franklin IIПрохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© AP Photo / Frank Franklin II
Прохожие на улице Уолл-стрит в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Попытки западных стран уничтожить российскую экономику могут обернуться для них непредсказуемыми последствиями. Таким мнением поделились эксперты с изданием The Hill.
"Америка и Европа хотят, как можно сильнее наказать Россию и недвусмысленно дают понять, что ведут против нее экономическую войну", — пояснил бывший помощник министра финансов США Дэниел Глейзер.
По его словам, возможный побочный ущерб не стоит на первом месте для Запада.
В свою очередь, основатель макроэкономической консалтинговой фирмы Ziemba Insights Рэйчел Зиемба отметила, что введенные против России ограничения носят беспрецедентный характер и создают риски для американской экономики.
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"Американцы прочувствуют на себе влияние антироссийских санкций в виде резкого роста цен на топливо и продукты", — предупредила она, добавив, что наибольший ущерб следует ожидать в случае введения в США ограничений на поставки российской нефти.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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