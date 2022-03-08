https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777143094.html

Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию, пишут СМИ

Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 08.03.2022

Евросоюз запретит экспорт морских технологий в Россию, пишут СМИ

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины, в рамках этих мер три белорусских банка будет... РИА Новости, 08.03.2022

2022-03-08T13:18

2022-03-08T13:18

2022-03-08T13:30

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

сергей лавров

россия

сша

луганская народная республика

сбербанк россии

евросоюз

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций в отношении России и Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины, в рамках этих мер три белорусских банка будет отключен от системы SWIFT, а экспорт морских технологий из РФ в Европу будет запрещен, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным агентства, новый пакет во вторник будет обсуждаться на уровне постпредов Евросоюза. ЕС намерен ввести дополнительные санкции против "российских олигархов" и членов парламента.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Правительство РФ позже утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, ЕС, США, Великобритании и другие. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициям

https://ria.ru/20220308/iran-1776744143.html

россия

сша

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, сергей лавров, россия, сша, луганская народная республика, сбербанк россии, евросоюз, владимир путин, дмитрий песков, втб