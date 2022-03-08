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https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777131927.html
Малайзия не будет вводить односторонние санкции против России
Малайзия не будет вводить односторонние санкции против России - РИА Новости, 08.03.2022
Малайзия не будет вводить односторонние санкции против России
Малайзия не введет односторонних санкций против России, оставляя решение о санкциях за ООН, заявил во вторник министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин... РИА Новости, 08.03.2022
2022-03-08T11:17
2022-03-08T11:41
в мире
санкции в отношении россии
малайзия
россия
евросоюз
владимир путин
сша
луганская народная республика
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БАНГКОК, 8 мар – РИА Новости. Малайзия не введет односторонних санкций против России, оставляя решение о санкциях за ООН, заявил во вторник министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла, выступая в парламенте страны."Если будет необходимость в санкциях, мы можем это сделать, но ситуация еще не достигла такого этапа. Если будет необходимость, это будет сделано Организацией Объединенных Наций", - сказал министр, слова которого цитирует интернет-версия газеты The Star.Он также заявил, отвечая на вопрос одного из парламентариев, что санкции, если они неправильно адресованы и применены, могут оказать влияние на население, на ни в чем не повинных людей, говорится в сообщении издания.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.Правительство РФ позже утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, ЕС, США, Великобритании и другие. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.
https://ria.ru/20220308/sanktsii-1777122604.html
https://ria.ru/20220308/iran-1776744143.html
малайзия
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луганская народная республика
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в мире, санкции в отношении россии, малайзия, россия, евросоюз, владимир путин, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий песков
11:17 08.03.2022 (обновлено: 11:41 08.03.2022)
 
Малайзия не будет вводить односторонние санкции против России

Глава МИД Малайзии заявил, что страна не будет вводить односторонние санкции против России

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкОдна из улиц города Куала-Лумпур
Одна из улиц города Куала-Лумпур - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Одна из улиц города Куала-Лумпур
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БАНГКОК, 8 мар – РИА Новости. Малайзия не введет односторонних санкций против России, оставляя решение о санкциях за ООН, заявил во вторник министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла, выступая в парламенте страны.
"Если будет необходимость в санкциях, мы можем это сделать, но ситуация еще не достигла такого этапа. Если будет необходимость, это будет сделано Организацией Объединенных Наций", - сказал министр, слова которого цитирует интернет-версия газеты The Star.
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Он также заявил, отвечая на вопрос одного из парламентариев, что санкции, если они неправильно адресованы и применены, могут оказать влияние на население, на ни в чем не повинных людей, говорится в сообщении издания.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
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Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.
Правительство РФ позже утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия, в него вошли, в частности, ЕС, США, Великобритании и другие. Также утверждены правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций: все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за иностранными инвестициями.
 
В миреСанкции в отношении РоссииМалайзияРоссияЕвросоюзВладимир ПутинСШАЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Песков
 
 
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